Intesa Sanpaolo al fianco dei giovani al Young Innovators Day.

Domani 1 giugno, in contemporanea nelle sedi Intesa Sanpaolo di 10 città italiane, si terrà il Young Innovators Day, il nuovo progetto di formazione gratuita in robotica e coding dedicato a 1.000 ragazzi, promosso dall’Innovation Center di Intesa Sanpaolo e realizzato in collaborazione con Talent Garden, la piattaforma leader in Europa per il networking e la formazione nell’ambito dell’innovazione digitale.

A partire dalle 9.30 e per l’intera giornata di sabato, dieci filiali di Intesa Sanpaolo nelle città di Bari, Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Vicenza, ospiteranno 1.000 ragazzi “nativi digitali”, offrendo ai più piccoli l’opportunità di scoprire e sperimentare tecnologie all'avanguardia per sviluppare le competenze del futuro: si susseguiranno, infatti, due laboratori al mattino e due al pomeriggio per 25 ragazzi ciascuno di età compresa tra i 7 e 10 anni e tra gli 11 e 14 anni, condotti da docenti esperti in Robotica e Coding della faculty di Talent Garden Innovation School.

Il laboratorio di coding promuoverà l’educazione finanziaria attraverso un videogioco nell’ambiente di programmazione Scratch applicato a XME dindi, il salvadanaio elettronico di Intesa Sanpaolo. Il laboratorio Makey invece consentirà ai bambini di sperimentare i principi della robotica connettendo oggetti digitali agli oggetti di uso comune tramite piccoli sensori. Inoltre, sarà possibile per i ragazzi interagire in maniera dinamica e divertente con il robot Pepper durante il Pepper Show, oltre che conoscere i meccanismi del salvadanaio elettronico.

Anche per i genitori che accompagneranno i ragazzi sono previsti workshop gratuiti di formazione nell’ambito del parental control, tema di grande attualità e importanza educativa, con l’opportunità di affrontare il mondo dell’educazione 3.0 focalizzato sulla tutela della reputazione online, privacy e gestione dei contenuti inappropriati.

Il supporto di Intesa Sanpaolo al progetto Young Innovators Day testimonia l’attenzione del Gruppo bancario italiano alla formazione dei giovani quale elemento fondamentale di progresso sociale e allo sviluppo delle nuove professioni per il futuro delle nuove generazioni.