Intesa Sanpaolo al Mantova Food & Science Festival: agroindustria, l'indagine

L’indagine Intesa Sanpaolo sulle imprese mantovane dell'Agroindustria presentata al Mantova Food & Science Festival



Presentati oggi a Mantova, nell’ambito del Mantova Food & Science Festival di cui Intesa Sanpaolo è main partner, i risultati di un’indagine condotta dalla Direzione Regionale Lombardia e dalla Direzione Studi e Ricerche del Gruppo, in collaborazione con Confagricoltura Mantova, su un campione di 72 aziende di Mantova e provincia appartenenti principalmente ai settori zootecnico, cerealicolo e ortofrutticolo. L'indagine è stata presentata nel corso del convegno “Accelerare la crescita. La sfida dell’agricoltura mantovana”, organizzato da Intesa Sanpaolo per presentare Scopo dell’iniziativa, dedicata a un settore cruciale per l’economia locale e nazionale, è quello di fare emergere le caratteristiche e le necessità delle aziende agricole mantovane, per rispondere al meglio ai loro bisogni. Hanno partecipato all'incontro il direttore regionale Lombardia Intesa Sanpaolo Paolo Graziano e il presidente di Confagricoltura Mantova e Confagricoltura Lombardia Matteo Lasagna, che hanno presentato i risultati dell’indagine evidenziando i fattori di competitività e le richieste delle imprese che hanno individuato quattro leve fondamentali per la crescita: la disponibilità di finanziamenti e di coperture assicurative evolute, un’attività di supporto consulenziale competente rispetto alle specificità del settore agricolo, il sostegno specializzato attraverso programmi a favore delle filiere.

Agroindustria, presentata l’indagine Intesa Sanpaolo sulle imprese mantovane. Le parole di Paolo Graziano, direttore regionale Lombardia Intesa Sanpaolo

“Quando ce l'hanno proposto l'adesione al Science Festival è stata immediata, per via della forte vicinanza di Intesa Sanpaolo al mondo agricolo. L'anno scorso abbiamo fatto un accordo con il ministero dell'Agricoltura, mettendo a disposizione del mondo agricolo 6 miliardi di euro in 3 anni finalizzati all'investimento e allo sviluppo. In un anno sono stati utilizzati 2 miliardi, speriamo di finire i fondi prima e poi rigenerarli. L’incontro di questa mattina sulle start up dedicato ai giovani ci rende orgogliosi e conferma ancora una volta il nostro essere banca per l’economia reale, con attenzione costante alle nuove generazioni. L’ampia partecipazione da parte delle aziende del comparto agricolo del mantovano e il confronto avviato oggi su temi cruciali per l’economia nazionale aprono infine a nuovi scenari di dialogo tra impresa e banca, a conferma della nostra già presente e costante risposta alle richieste dei produttori del territorio, ai quali continueremo a garantire la nostra consulenza specializzata e saremo in grado di offrire un’offerta sempre più mirata” ha detto Paolo Graziano, direttore regionale Lombardia Intesa Sanpaolo.

Agroindustria, presentata l’indagine Intesa Sanpaolo sulle imprese mantovane. Le parole di Matteo Lasagna, presidente di Confagricoltura Mantova e Confagricoltura Lombardia

“La prima finalità del festival è comunicare meglio la nostra fame di imprenditori di poter crescere. Ringrazio Banca Intesa Sanpaolo che deve e può essere un riferimento pert gli imprenditori. È fondamentale coltivare e incentivare la sinergia fra il mondo dell’imprenditoria e gli istituti di credito, in questo caso Intesa Sanpaolo, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile delle nostre imprese, sia sul piano economico sia nel rapporto con il territorio. Credo che il significato più autentico dell’innovare sia insito proprio nella collaborazione sempre più stretta e nella conoscenza approfondita dei nostri sistemi produttivi da parte del mondo bancario” ha affermato Matteo Lasagna, presidente di Confagricoltura Mantova e Confagricoltura Lombardia.

Agroindustria, presentata l’indagine Intesa Sanpaolo sulle imprese mantovane. Le imprese coinvolte



Le 72 imprese intervistate occupano oltre 1.100 addetti e nel 2016 hanno generato complessivamente 300 milioni di euro di fatturato (circa un quarto del totale sul territorio). Dal campione emerge una buona evoluzione del fatturato negli ultimi tre anni, che si accompagna a una forte propensione a realizzare investimenti in macchinari, in attività innovativa (organizzativa e di processo) e in nuove tecnologie. Tra le sfide per il futuro, rivestono sempre maggiore importanza l’attenzione all’eticità degli allevamenti e al benessere degli animali e un crescente impegno nel campo del biologico. Il preponderante inserimento nelle filiere locali delle aziende intervistate, l’ampio ricorso alla formazione e l’esigenza di crescere sui mercati esteri, oltre all’attesa di maggiori investimenti nei prossimi tre anni, costituiscono per le aziende intervistate alcune fra le più decisive leve di sviluppo, rispetto alle quali Intesa Sanpaolo si propone come interlocutore privilegiato attraverso: - il Progetto Filiere, varato lo scorso anno, che consente anche alle aziende che operano nel settore agricolo e agroalimentare di lavorare in una logica che facilita e migliora l’accesso al credito; - le proprie strutture consulenziali specializzate nel settore - l’accordo triennale di collaborazione siglato lo scorso anno con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) a sostegno dell’agricoltura e delle filiere agroalimentari, che mette a disposizione un plafond di 6 miliardi di euro in tre anni destinato prioritariamente alla realizzazione di investimenti e si propone di facilitare l’utilizzo dei fondi comunitari previsti dai PSR (Piani di Sviluppo Rurale) per il periodo 2014-2020.

Agroindustria, presentata l’indagine Intesa Sanpaolo sulle imprese mantovane. La tavola rotonda

Il convegno si è concluso con una tavola rotonda a cui hanno partecipato quattro imprese rappresentative del campione intervistato, con gli interventi di Fausto Turcato di Latteria Sociale Mantova, Claudio Veronesi, Aziende Agricole Veronesi Claudio, Michele Bandioli, Società Agricola Bandioli e Davide De Battisti, Società Agricola di De Battisti Davide. Sempre nell’ambito del Mantova Food&Science Festival si è tenuto inoltre questa mattina presso la Loggia del Grano l’incontro “A scuola di start up con Officine Formative”, in cui Stefano Perrone, responsabile dell’Ufficio Servizi a start up e PMI Innovative di Intesa Sanpaolo, ha illustrato agli studenti delle scuole superiori il percorso di accelerazione per start up early stage di Intesa Sanpaolo: una vera e propria lezione sul percorso di sviluppo di una start up. Ai giovani partecipanti verrà messo a disposizione, gratuitamente, un percorso di accelerazione online composto da dieci corsi e in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per creare un’impresa con il supporto di Intesa Sanpaolo. Domani, sabato 6 maggio alle ore 14.30 presso il Teatro Bibiena si terrà infine l’incontro “Economia circolare: innovazione sistemica al servizio di business, società e ambiente” in cui Massimiano Tellini, responsabile del Circular Economy Project di Intesa Sanpaolo, presenterà i principi base e i vantaggi di un modello circolare in termini economici, sociali e ambientali, accennando anche a numerosi casi di business già esistenti. I contenuti dell’incontro saranno supportati da due StartUp “circolari” nell’ambito del Food. Intesa Sanpaolo, infatti, è la prima Banca al mondo ad essersi impegnata nel supportare la transizione verso un modello economico circolare.