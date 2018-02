Intesa Sanpaolo, anche i cinesi mettono gli occhi sulle sofferenze. Rumors

In corsa per l'acquisizione di una quota di Capital Light Bank e degli Npl di Intesa Sanpaolo non c'e' solamente il gruppo nordico Intrum Justitia. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dal Sole 24Ore in campo ci sarebbero anche i cinesi di China Cefc, conglomerata energetica che negli ultimi anni ha guardato con interesse anche al settore bancario e all'Europa e all'Italia (l'anno scorso ha rilevato Farbanca da Banca Popolare di Vicenza, finita in liquidazione).

Secondo il quotidiano, le trattative su una partnership su sofferenze e piattaforma proseguiranno di pari passo con quelli con Intrum, leader in Europa nel recupero credito e guidato in Italia da Antonella Pagano. Come e' noto, sul tavolo ci sarebbe la cessione di circa 10-12 miliardi di euro di Npl lordi del gruppo guidato da Carlo Messina e non e' escluso che si debba costruire un pool di investitori a supporto di Intrum nella cartolarizzazione.

Un punto su cui Intesa sara' attenta e' la giusta valutazione degli Npl, con l'obiettivo di massimizzare la valorizzazione, stimata attorno al 25-30%. Non e' escluso che novita' sulla questione arrivino insieme alla presentazione del piano industriale, in calendario martedi' prossimo.