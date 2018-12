Intesa Sanpaolo: Angeletti nuova responsabile delle banche internazionali

Paola Angeletti e' stata nominata responsabile dell'International subsidiary banks di Intesa Sanpaolo, la divisione che presidia l'attivita' del gruppo sui mercati esteri nei quali e' presente tramite banche controllate e partecipate che svolgono attivita' di commercial banking. La Divisione e' presente con Privredna Banka Zagreb in Croazia, Banca Intesa Beograd in Serbia, Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina in Bosnia- Erzegovina, Intesa Sanpaolo Bank in Albania, Intesa Sanpaolo Bank in Romania, Intesa Sanpaolo Bank in Slovenia, VUB Banka in Slovacchia, Cib Bank in Ungheria, Pravex Bank in Ucraina, Eximbank in Moldavia e Bank of Alexandria in Egitto.

Nei primi nove mesi del 2018 la divisione ha registrato proventi operativi netti per 1.450 milioni, pari a circa l'11% dei proventi operativi netti consolidati del gruppo, e un risultato netto pari a 525 milioni. L'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, evidenzia che Paola Angeletti Angeletti va a "ricoprire un ruolo determinante per il conseguimento degli obiettivi del nostro Piano d'Impresa". Paola Angeletti, laureata in Economia Politica con specializzazione in Economia Monetaria presso l'Universita' Bocconi, e' entrata a far parte del gruppo a meta' degli anni '90 nell'ambito del settore Investiment Banking. A gennaio 2015 ha assunto il ruolo di responsabile della direzione centrale merger & acquisition e successivamente anche quello della direzione centrale partecipazioni del gruppo.

La nomina di Paola Angeletti dimostra come la "valorizzazione - aggiunge Carlo Messina - dei migliori talenti presenti nel gruppo, ed in particolare quelli femminili, sia al centro delle nostre strategie di crescita e sviluppo sostenibile. Paola Angeletti, che nella nostra Banca ha operato in posizioni di rilievo, va a ricoprire un ruolo determinante per il conseguimento degli obiettivi del nostro Piano d'Impresa, un incarico che fino ad oggi ha svolto con ottimi risultati Ignacio Jaquotot, a cui vanno i nostri piu' sentiti ringraziamenti per il contributo manageriale ed umano garantito in tante sfide che il gruppo ha affrontato negli anni a livello internazionale".