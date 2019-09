Intesa Sanpaolo Assicura inaugura AreaX, lo spazio per la cultura assicurativa

Intesa Sanpaolo Assicura ha presentato oggi a Torino, nella rinnovata sede di via San Francesco d’Assisi 12, Area X, uno spazio aperto al pubblico dove conoscere il mondo assicurativo in maniera immersiva

All’interno di Area X, grazie ad apparecchiature all’avanguardia nel campo della realtà virtuale – in modo appassionante e divertente – si possono vivere esperienze di esplorazione, di guida e simulazioni abitative, insieme a narrazioni che aiutano ad accrescere la cultura della protezione.

“Il bisogno di protezione fa parte della vita quotidiana di ciascuno di noi – dichiara Nicola Maria Fioravanti, Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo – per questo il nostro Gruppo ha orientato da tempo la propria azione verso le necessità assicurative delle famiglie e delle imprese, che intendono proteggere adeguatamente la propria salute ed i propri beni”

Ad Affaritaliani.it Fioravanti ha sottolineato:” Il nostro nuovo spazio torinese è un centro per la diffusione della cultura assicurativa: quindi non è una filiale ma un centro i cui si fa cultura! Lo facciamo in maniera innovativa utilizzando la realtà virtuale per far percepire al cliente i bisogni assicurativi, soprattutto sulla parte no auto, e attraverso questa esperienza percepisce che coprendosi può ridurre molti rischi e liberare della liquidità che tiene per imprevisti”.

Area X cattura l’attenzione di visitatori e passanti già dalla facciata esterna, dove sono collocati pannelli LED di ultima generazione, che proiettano scene in alta definizione di grande impatto ed immagini olografiche tridimensionali. All’interno sono disponibili delle postazioni in realtà virtuale, che condurranno il viaggiatore lungo un cammino per esplorare in modo originale il mondo della protezione.

“Si tratta di un nuovo paradigma che vogliamo affrontare per cercare di rispondere alla scarsa consapevolezza e al gap culturale che in Italia da sempre esiste sugli aspetti assicurativi. L’Italia è sicuramente un Paese sotto assicurato, e questo deriva dalle scarse sensibilità delle persone. Area X, realizzata con tecnologie innovative, vuole essere un modo nuovo per dare una risposta a questo problema: è un contesto completamente differente che trasporta il visitatore in una realtà immersiva spaziale, quindi lontano dalla realtà quotidiana, per capire che di fronte a questi rischi c’è modo di attivare una protezione. Speriamo che questo sia un primo passo verso un processo ineludibile, ovvero il divenire più attenti e coscienti sui bisogni assicurativi propri e della propria famiglia.” ha spiegato ad Affaritaliani.it Alessandro Scarfò, Amministratore Delegato e Direttore Generale Intesa Sanpaolo Assicura

Infine, nell’area polifunzionale dedicata agli incontri, un video wall darà voce a contributi video di diversi testimonial attraverso un’avvincente competizione, i visitatori sperimenteranno situazioni pratiche dal carattere fortemente innovativo e potranno approfondire le proprie conoscenze assicurative, i rischi ed i bisogni di protezione che si possono incontrare nella vita di ogni giorno, totalizzando punti in base alle scelte ed alle circostanze affrontate.

Al termine dell’esperienza verrà assegnato un punteggio e sarà rilasciato un commento personalizzato, con l’obiettivo di creare consapevolezza sull’importanza della pianificazione assicurativa e dei giusti comportamenti.

“Area X – conclude Fioravanti – ci fa comprendere l’importanza di una protezione adeguata, così da poter vivere con maggiore serenità la vita di tutti i giorni.”