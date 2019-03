Intesa Sanpaolo con ABI al Festival della Cultura Creativa

Intesa Sanpaolo aderisce alla sesta edizione del Festival della Cultura Creativa, iniziativa promossa e coordinata dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) con l’intento di avvicinare alla cultura bambini e ragazzi, stimolandone la creatività e il pensiero critico.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo contribuisce al progetto, che si svolge dal 25 al 31 marzo 2019, con numerose proposte culturali realizzate presso le Gallerie d’Italia, il polo museale della banca nelle sue sedi di Milano, Napoli e Vicenza, presso il Museo del Risparmio di Torino, così come nei propri palazzi e con attività promosse in sedi di terzi. Il tema conduttore di questa edizione è “Intelligenze - Tra evoluzioni naturali e tecnologiche, tra mente ed emozioni per conoscere noi stessi e il futuro che ci circonda”.

“L’attività economica non può più prescindere dall’interesse sociale che costituisce invece un investimento opportuno per ogni azienda. Le banche, custodi del risparmio, devono orientare sempre più il flusso degli investimenti in progetti attenti al benessere delle persone e allo sviluppo della società, lo chiedono gli azionisti, i clienti, i giovani”, ha commentato Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo e Vicepresidente Vicario dell’Associazione Bancaria Italiana. “Il Festival della Cultura Creativa ABI ci ricorda che i nostri obiettivi non sono solo finanziari e ci permette di promuovere il talento e la creatività artistica attraverso tante proposte culturali offerte presso i nostri musei, le Gallerie d’Italia, a Milano, Napoli e Vicenza, presso il Museo del Risparmio di Torino, così come nei nostri palazzi. È un modo per sottolineare l’impegno di Intesa Sanpaolo nel sociale e nel culturale e siamo grati all’ABI per la sua funzione di stimolo anche in questa direzione.”