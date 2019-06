Intesa Sanpaolo con BEI: 1 miliardo di euro per MIDCAP e circular economy

Intesa Sanpaolo e Banca Europea per gli Investimenti (BEI) rinnovano la loro collaborazione per fornire, in sinergia, nuove risorse a sostegno delle imprese Midcap e delle PMI italiane, con particolare attenzione agli investimenti in progetti legati alla circular economy.

L’accordo siglato oggi presso la sede milanese di Intesa Sanpaolo dal Presidente della banca, Gian Maria Gros-Pietro, e dal Vicepresidente di BEI, Dario Scannapieco, prevede due nuove linee di credito per un valore complessivo di 500 milioni di euro ai quali Intesa Sanpaolo aggiungerà risorse proprie per pari importo, facendo così aumentare il plafond complessivo a 1 miliardo di euro. Il primo finanziamento di 250 milioni di euro è messo a disposizione da BEI per il funding delle imprese Midcap, quelle che, a livello consolidato, contano tra i 250 e i 3 mila dipendenti. Le risorse saranno rese disponibili tramite l’intermediazione di Mediocredito Italiano, la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nel sostegno allo sviluppo delle imprese. Oggetto dei prestiti saranno progetti sia nuovi sia in corso e non ancora ultimati, di importo non superiore ai 50 milioni di euro, con durata massima di 12 anni. Gli interventi sono destinati ad aziende attive in tutti i settori produttivi: agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo e servizi; sono esclusi dall’ambito dell’accordo i progetti di puro investimento finanziario e/o immobiliare. Mediocredito Italiano si impegna a fornire prestiti di importo pari a quelli di BEI, portando il totale delle risorse disponili per le aziende Midcap a 500 milioni di euro e impegnandosi a trasferire alle imprese destinatarie dei prestiti le condizioni vantaggiose del funding BEI.

La seconda linea di credito è una novità per il mercato italiano: un Framework Loan per interventi nell’ambito della circular economy dedicato a PMI e Midcap innovative operanti nel manifatturiero, nell’agricoltura, nel settore energetico e nella gestione dei rifiuti. Per il varo in Italia di questa operazione dedicata a una nuova linea di credito circular, la più importante per importo sinora realizzata in Europa, BEI ha scelto come partner Intesa Sanpaolo, unico financial services global partner della Fondazione Ellen MacArthur, principale organizzazione mondiale per la promozione del modello circolare. Anche in questo caso, Mediocredito Italiano duplichera’ il plafond di 250 milioni della BEI con altri 250 milioni di euro a valere sul Plafond Circular Economy da 5 miliardi di euro previsto dal Piano di Impresa 2018-2021 del Gruppo. Saranno finanziati progetti di economia circolare, nuovi o già in corso, selezionati in collaborazione col Team Circular Economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center. I prestiti, della durata massima di 12 anni, potranno essere utilizzati per finanziare progetti inferiori ai 50 milioni di euro, coprendo fino al 50% dei costi complessivi.

Circular economy: Gros-Pietro:"’Italia particolare possibilità di sviluppo". Scannapieco :"Con Intesa Sanpaolo progetto più grande mai finanziato dalla BEI nell’ambito"

“Quello firmato oggi – dichiara il Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro – è un accordo che consente di proseguire e rafforzare ulteriormente, con importanti novità dedicate alla circular economy, la solida collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti, mettendo complessivamente a disposizione delle imprese italiane crediti per un miliardo di euro. Intesa Sanpaolo, riconosciuta tra le banche più sostenibili a livello globale e unico partner finanziario della Ellen MacArthur Foundation, accompagna il Paese e le sue imprese verso uno modello di sviluppo circolare. Grazie a questo nostro impegno - portato avanti da diversi anni - oggi possiamo presentare con BEI, per la prima volta sul mercato italiano, due linee di credito che contribuiscono fattivamente a iniziative imprenditoriali concepite con criteri rigorosi di tutela del contesto ambientale”.

In particolare sul cambiamento climatico il Presidente sottolinea :" è una sfida epocale e non bisogna dimenticare il ruolo di cambiamento secolare che avrà sull'economia: l'emergenza sarà uno stimolo poderoso verso una nuova domanda economica e crediamo che sia un dovere agire concretamente per lo sviluppo dell'economia circolare, aggiungengo ad Affaritaliani.it: “Credo che l’Italia abbia una particolare possibilità di sviluppare la circular economy, considerando che è uno dei Paesi al mondo con il più basso contenuto di energia: l’abbiamo sempre importata e abbiamo così imparato a produrre utilizzandone il meno possibile, quindi su questo siamo già all’avanguardia. L’importante è sostituire il più possibile le fonti energetiche fossili con le rinnovabili, costruendo tecnologie e impianti che consentano di recuperare il prodotto dopo l’uso”.

Gros-pietro (Intesa Sanpaolo):"Circular economy, l'Italia ha grandi possibilità"

“La partnership tra BEI e Intesa Sanpaolo continua e si consolida e dimostra come esista una Europa che è vicina ai cittadini e alle imprese ed ha una grande attenzione alle nuove sfide globali, quali i processi di sviluppo dell’economia circolare”, dichiara il Vicepresidente di BEI, Dario Scannapieco”. “Grazie a questa partnership oltre 1.700 imprese italiane hanno beneficiato negli ultimi anni: un numero destinato a crescere per effetto degli accordi annunciati oggi e di una nuova operazione in corso di perfezionamento del valore di 140 milioni destinata a progetti nel settore del climate change”. Scannapieco ha altresì messo in evidenza ad Affaritaliani.it:"La parte innovativa di questo accordo è la linea dedicata a favorire investimenti da parte delle PMI sulla circular economy. Si tratta del progetto più grande mai finanziato dalla BEI nell’ambito. Quindi condizioni di vantaggio in termini di tasso e di durata che si trasferiranno per sostenere progetti che hanno un forte impatto ambientale”.

Scannapieco (BEI):"Accordo per sostenere progetti a forte impatto ambientale"