Intesa Sanpaolo e il Gruppo Azimut avviano una partnership commerciale

Intesa Sanpaolo avvia l’offerta integrata di servizi che vanno dall’execution al post trading grazie alle sinergie presenti all’interno della Divisione Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo. Il primo cliente strategico a usufruire del servizio abbinato alla propria attività di Ricezione e Trasmissione di ordini è Azimut Capital Management SGR, società del Gruppo Azimut che integra in Italia la gestione degli asset e l'attività di consulenza finanziaria in un'unica realtà. Il progetto vede la collaborazione delle strutture della Direzione Global Transaction Banking e di Market Hub, la piattaforma di brokeraggio di Banca IMI. Il servizio, rivolto alla clientela istituzionale italiana ed estera, prevede l’offerta integrata delle attività di execution, clearing, settlement e custody attraverso un unico apparato contrattuale di full services.

Il progetto permetterà a Intesa Sanpaolo di razionalizzare attraverso un’unica proposta le attività che vanno dall’esecuzione ordini al post trading, offrendo una semplificazione dei processi e un’ottimizzazione dei costi. Azimut Capital Management, prima a scegliere tale servizio, avrà la possibilità di avere un accesso unico a un’ampia gamma di servizi, disponibili così per la propria rete di consulenti finanziari. Mauro Micillo, Responsabile Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo e Amministratore Delegato di Banca IMI, commenta: “Il coordinamento interno delle strutture della Direzione Global Transaction Banking e delle risorse di Market Hub ci permette di offrire al mercato un’offerta completa, integrata e altamente competitiva nella logica di full services. L’apprezzamento di un primario operatore di mercato quale Azimut CM testimonia la qualità del servizio offerto”.

Paolo Martini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Azimut Holding, dichiara: “Poter contare sulle competenze di Banca IMI, quale primario intermediario negoziatore operativo sui mercati internazionali attraverso la piattaforma di Market Hub, è certamente un valore aggiunto per tutti i nostri consulenti finanziari e i nostri clienti che sceglieranno di usufruire dell’innovativo servizio di ricezione e trasmissione di ordini full digital. In un contesto sempre più competitivo è fondamentale operare in una logica di open platform con i migliori partner a livello nazionale e internazionale integrati in un unico punto di accesso per i clienti”.