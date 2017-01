Intesa Sanpaolo e la metallurgia bresciana: ecco come accelerare la crescita

La sala gremita dell'Auditorium Santa Giulia per il convegno di Intesa Sanpaolo sulla metallurgia bresciana.

Intesa Sanpaolo supporta la metallurgia bresciana per accelerare la crescita

Intesa Sanpaolo presenta un'indagine sulla metallurgia bresciana per meglio sostenerla e puntare all'obiettivo di accelerare la crescita, in Italia come all'estero. Nel corso del convegno “Accelerare la crescita. La sfida della metallurgia bresciana”, all'Auditorium Santa Giulia di Brescia, cui hanno partecipato oltre 200 realtà metallurgiche, il direttore regionale Lombardia Intesa Sanpaolo Paolo Graziano ha presentato i risultati dell’indagine condotta a fine 2016 sul comparto metallurgico nella provincia di Brescia dalla Direzione Regionale Lombardia del Gruppo Intesa Sanpaolo, con la collaborazione della Direzione Studi e Ricerche, su un campione di 70 aziende del territorio. L'indagine ha evidenziato i fattori di competitività e i bisogni delle imprese che individuano tre leve fondamentali per la crescita: la disponibilità di finanziamenti, il supporto consulenziale e di advisory in ambito M&A, la formazione per affrontare momenti cruciali come il consolidamento, il passaggio generazionale, l’apertura a nuovi mercati.

“Si è trattato di un'indagine svolta dal basso, con il coinvolgimento di 70 aziende bresciane del metallurgico, per capire il tipo di bisogni che esprimono. Sono aziende di tutte le dimensioni, con 5 miliardi di fatturato e 13800 dipendenti. Oltre la metà del fatturato viene dall'export. Sono aziende che hanno investito, innovato, spinto sull'export e ottenuto così risultati importanti. Sono tutti fattori sui quali costruire la ripresa economica. Una caratteristica di questo settore è il peso dei magazzini e della materia prima, che obbliga a una grande attenzione agli aspetti finanziari. Ma non dimentichiamo che la provincia di Brescia è la più industrializzata d'Europa: c'è tanto know how, e filiere molto forti, con fornitori che sono strategici. Il concetto di filiera è sempre più fondamentale, e sulle filiere stiamo facendo un lavoro importante. Anche piccoli fornitori che fanno parte di una filiera forte possono contare su un rating migliorato, e quindi sul nostro sostegno con condizioni molto favorevoli. La prospettiva è positiva, queste aziende investiranno ancora di più, una buona notizia per il territorio. Noi le sosteniamo anche nello sforzo di potenziare l'export, grazie a filiali specializzate come quelladi Pechino, in grado di fornire un affiancamento completo, inclusa la ricerca di eventuali partner, per agire in sicurezza in un territorio non facile” spiega il direttore regionale Lombardia Intesa Sanpaolo Paolo Graziano.

Intesa Sanpaolo, un sostegno concreto per la crescita della metallurgia bresciana

Su questi temi cruciali per lo sviluppo e la crescita del settore, Banca e impresa si sono confrontate in una tavola rotonda che ha ospitato oltre a Paolo Graziano, Renato Dorrucci, responsabile Formazione e Sviluppo Manageriale del Gruppo, Mauro Micillo, Responsabile Divisione Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo e amministratore delegato e direttore generale di Banca IMI, Rosario Pedicini, general manager Filiale di Shanghai Intesa Sanpaolo in collegamento dalla Cina e le testimonianze aziendali di Brawo, Fonderia di Torbole, Metalleghe e Commerciale Siderurgica Bresciana. Il convegno si è concluso con l’intervento di Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, che ha illustrato le strategie del Gruppo e la individuazione di un plafond di 300 milioni di euro per il 2017 dedicato alle imprese metallurgiche bresciane. Del resto, la provincia di Brescia è un territorio imprenditoriale vivace: nel 2016, infatti, Intesa Sanpaolo vi ha registrato una crescita nelle erogazioni di nuovo credito pari al 34% rispetto all’anno precedente confermando la propria vocazione di banca dell’economia reale a supporto della crescita del Paese.