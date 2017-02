Intesa Sanpaolo, per Fideuram raccolta e utili in aumento nel 2016

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking ha chiuso il 2016 con un utile netto consolidato di 786 milioni di euro, in aumento del 5% sul 2015. Nell'anno la raccolta netta totale e' stata pari a 8,5 miliardi di euro, in crescita dell'8%, mentre il totale delle masse amministrate e' salito del 5% a 198 miliardi, di cui 136,5 miliardi e' la componente di risparmio gestito. Nel conto economico le commissioni nette sono state pare a 1,54 miliardi (+5%), mentre le spese di funzionamento sono scese dell'1%.

Paolo Molesini, amministratore delegato e direttore generale della società ha dichiarato: "I risultati del 2016 dimostrano ulteriormente la nostra forza e vitalita'. Tutte le societa' hanno contribuito in modo positivo e significativo a un risultato che ci vede ai nostri massimi storici in termini di raccolta e di utile. Creiamo valore in modo costante e sostenibile nel tempo. I ricavi sono esclusivamente frutto della nostra attivita' core, la consulenza finanziaria che arricchiamo e potenziamo costantemente con nuovi servizi. Assieme a una gestione oculata dei costi questo ci consente di proseguire il trend pluriennale di crescita degli utili".