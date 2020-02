Intesa Sanpaolo presenta: Gli Eroi del Quotidiano

Intesa Sanpaolo promuove "Gli Eroi del quotidiano", la mostra itinerante ospitata alle Gallerie d'Italia che celebra il centenario della prima Medagli d'oro alla Bandiera dell'Arma e narra l’impegno quotidiano dei Carabinieri per le comunità

Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo ospiteranno, nella sede di piazza Scala, dal 5 febbraio fino al 23 febbraio 2020 la mostra itinerante “Gli Eroi del quotidiano. Mimmo Paladino per l’Arma dei Carabinieri”, realizzata dall’Arma dei Carabinieri per presentare l’edizione 2020 del Calendario dei Carabinieri, un vero e proprio oggetto di culto stampato dal 1929 con una tiratura di oltre un milione di copie.

Gli Eroi del quotidiano: interviene Michele Coppola, Direttore Arte, Cultura e Bene Storici di Intesa Sanpaolo

Michele Coppola, Direttore Arte, Cultura e Beni Storici, Intesa Sanpaolo ha dichiarato oggi ad Affaritaliani.it: “Un museo ha il dovere di amplificare le espressioni della contemporaneità, in questo caso c’è un’intuizione straordinaria dell’istituzione Arma dei Carabinieri, che partendo da storie accadute e fatti reali attraverso la penna di Margaret Mazzantini fa prendere vita e corpo alle opere del maestro Paladino. In sostanza un museo è un luogo aperto alla comunità, un luogo che lavora per la comunità e noi riteniamo non ci siano testimonianze migliori di quelle che in qualche modo l’Arma dei Carabinieri rappresenta quotidianamente”.

Gli Eroi del quotidiano: il Calendario dei Carabinieri 2020

Il Calendario dei Carabinieri 2020 celebra il centenario della prima Medaglia d’oro alla Bandiera dell’Arma e narra l’impegno quotidiano dei Carabinieri per le comunità attraverso la collaborazione dell’artista Mimmo Paladino per l’illlustrazione delle tavole e della scrittrice MargaretMazzantini per i testi.

Per la realizzazione del Calendario dei Carabinieri 2020 si è partiti da 12 storie autentiche raccolte da altrettante segnalazioni pervenute alla sala operativa dell’Arma che i Carabinieri hanno portato all’attenzione di Margaret Mazzantini, scrittrice di fama mondiale, vincitrice di numerosi premi tra cui lo Strega e il Campiello, che con la sua prosa incisiva ha trasformato vicende reali in toccanti narrazioni.

Sulla base dei testi creati da Margaret Mazzantini, Mimmo Paladino, tra i massimi autori contemporanei, celebre esponente della transavanguardia, che ha visto le proprie opere esposte permanentemente in alcuni dei principali musei internazionali tra cui il Metropolitan Museum di New York, ha creato 12 tavole originali che raccontano quanto scritto tramite immagini in un giocoso caleidoscopio di colori e stilizzazioni.

Attraverso l’arte di Mimmo Paladino e la scrittura di Margaret Mazzantini si ripercorrono scene di quotidiana straordinarietà, che vogliono raccontare la solidarietà e l’attenzione verso il prossimo con cui ogni militare dell’Arma tutti i giorni, in Italia e all’estero, svolge il proprio servizio. Storie di ordinario eroismo, cifra distintiva del Carabiniere, che fanno comprendere appieno lo spirito di servizio con cui donne e uomini in uniforme affrontano silenziosamente quello che molti di loro stessi definiscono la loro missione, ovvero la tutela delle fasce più deboli e vulnerabili della società. Atti di ordinario valore che affondano le radici nella storia dell’Istituzione.

Gli Eroi del quotidiano: interviene il Generale Massimo Menniti dell'Arma dei Carabinieri

Generale Massimo Menniti, dell'Arma dei Carabinieri ha dichiarato durante la conferenza ad Affaritalini.it: “Per noi è molto importante presentare Eroi Quotidiani perché il calendario dei Carabinieri è una tradizione che risale al 1929 e da allora tutti gli anni è stato fatto. Questo è un anno importante perché grazie alle tavole di Mimmo Paladino e agli scritti di Margaret Mazzantini, che sono storie vere, abbiamo la possibilità di avere un calendario emozionale a tutti gli effetti. E l’obiettivo era quello di condividerlo con più persone possibili ed ecco il perché di questa mostra itinerante. Il tema del calendario è l’eroismo vero, raccontato attraverso dodici storie di vicinanza a persone fragili della nostra quotidianità”.

jjj