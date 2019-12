Intesa Sanpaolo presenta il francobollo dedicato al Natale e a Il Francia

Intesa Sanpaolo ha presentato oggi alle Gallerie d'Italia il nuovo francobollo celebrativo dedicato al Natale che riproduce un dipinto della collezione della Banca, "Madonna con Bambino, san Giovannino e san Girolamo" realizzato da Francesco Raibolini detto Il Francia.

L’operazione rientra nel programma annuale di emissione di valori postali della Repubblica Italiana, appartenenti alla serie tematica delle Festività, che si propone di celebrare importanti momenti, laici e religiosi, legati all’identità nazionale. Il francobollo viene stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente con una tiratura di cinquecentomila esemplari.

Il francobollo a tema pittorico è stato emesso il 2 dicembre. Il bollettino illustrativo è firmato da Giovanni Bazoli, presidente emerito del gruppo bancario, e da Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo.

La scelta dell’opera è un significativo riconoscimento del valore artistico delle raccolte della Banca e delle attività culturali legate al patrimonio d’arte del Gruppo.

Il dipinto “Madonna con il Bambino, san Giovannino e san Girolamo” è esposto fino al 20 gennaio 2020 al Museo Nazionale di Varsavia nell’ambito della mostra Portrait of a Youth. In Search of the Lost Masterpiece dedicata a Raffaello Sanzio.

Al seguito, il testo del bollettino firmato da Bazoli e Gros-Pietro:

"Nonostante il mutare delle mode e il progredire delle tecnologie di comunicazione, il francobollo rimane un piccolo, ma significativo e prezioso specchio dei valori di un popolo e delle sue eccellenze. Custode di una memoria collettiva, rappresenta un patrimonio culturale d’importanza nazionale. Per tali ragioni, è un onore e motivo di orgoglio per Intesa Sanpaolo partecipare all’emissione filatelica della Repubblica Italiana dedicata al Santo Natale, mettendo a disposizione l’immagine di un’opera pittorica dalle collezioni d’arte appartenenti al Gruppo. Il dipinto selezionato raffigura una Madonna con Bambino, san Giovannino e san Girolamo proveniente dalla prestigiosa raccolta romana dei Barberini, realizzato intorno al 1510 dal maggior protagonista della pittura del Rinascimento a Bologna, Francesco Raibolini detto il Francia, e dalla sua bottega. La minuziosa raffinatezza formale, la lucentezza dei colori, la serenità del paesaggio conferiscono un senso di dolcezza alla Sacra rappresentazione, che ben si accorda al messaggio e all’atmosfera del Natale.

L’iniziativa è testimonianza della forte volontà di condividere con un pubblico sempre più ampio le nostre straordinarie raccolte d’arte, ricche di capolavori che appartengono alla storia e all’identità del Paese. Con questa finalità abbiamo dato vita alle Gallerie d’Italia, i tre musei a Milano, Napoli e Vicenza che valorizzano i palazzi storici e le opere di proprietà. La promozione dell’arte e della cultura è un impegno che da sempre contraddistingue l’operato di Intesa Sanpaolo, nella convinzione che una grande banca debba essere capace di soddisfare le attese di progresso non solo economico, ma anche civile, culturale e spirituale del proprio Paese".