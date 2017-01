Intesa Sanpaolo, presentata la nuova banca Itb

Intesa Sanpaolo

“Cambiare per continuare a crescere”, questo il tema dell’incontro organizzato oggi a Roma da Intesa Sanpaolo, ITB, Federazione Italiana Tabaccai e Logista per presentare agli oltre 1000 tabaccai la “nuova” Banca ITB, dopo il perfezionamento a dicembre dell’acquisizione del controllo totalitario da parte di Intesa Sanpaolo. Ad aprire i lavori il Presidente della Federazione Italiana Tabaccai Giovanni Risso; a cui sono seguiti gli interventi di Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Luis Egido Gálvez, CEO di Logista e di Salvatore Borgese, Direttore Generale di ITB. Banca ITB, fondata nel 2008, è la prima banca online in Italia che opera nel settore dei sistemi di pagamento ed è dedicata alla rete delle tabaccherie, la più capillare sul territorio nazionale. Dal 2008 ad oggi Banca ITB ha ottenuto risultati importantissimi grazie alla guida del suo fondatore Francesco Marrara che tornerà presto a ricoprire il ruolo di amministratore delegato, per proseguire nello sviluppo del progetto che ha già raggiunto livelli di assoluta eccellenza. L’integrazione di Banca ITB nel Gruppo Intesa Sanpaolo, con la sua collocazione nell’ambito della Divisione Banca dei Territori, risponde agli obiettivi strategici indicati nel Piano di Impresa 2014-2017 del Gruppo nell’ambito delle iniziative di crescita, coerentemente con lo sviluppo della banca multicanale e del modello di Banca 5®, focalizzato su fasce di clientela con un potenziale di crescita nell’utilizzo dei servizi bancari, perché permette in particolare di: - fare leva sull’attuale rete di oltre 22.000 tabaccherie convenzionate con Banca ITB per l’acquisizione e lo sviluppo di fasce di clientela oggi non servite dal modello di Banca 5®; - creare una banca rete di prossimità, focalizzata sull’instant banking, complementare - e con minori costi - rispetto all’attuale rete di filiali, che sarà sempre più focalizzata su consulenza e servizi a valore aggiunto. 2

Le principali aree di sinergie derivanti dall’integrazione di Banca ITB sono riconducibili al cross selling di prodotti su clientela già di Intesa Sanpaolo servita nelle tabaccherie, dall’acquisizione di nuovi clienti che si rivolgono al canale delle tabaccherie (con un bacino potenziale di circa 25 milioni di clienti di cui circa 12 milioni già clienti della rete di punti operativi partner di Banca ITB), dallo sviluppo di nuovi prodotti e servizi dedicati al canale tabaccherie e dalle sinergie di costo generate dalle tabaccherie come punti operativi più leggeri rispetto alle filiali bancarie. Tutta l’attività verrà assistita dalle nuove filiali on line lanciate dalla Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, con personale specializzato nella consulenza a servizio della clientela attraverso canali telefonici e digitali.

L’offerta Banca 5® prevede 5 aree di prodotto: conto, carte, assicurazioni, prestiti e servizi. Da domani le tabaccherie convenzionate potranno facilmente aderire a questa offerta. Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori, sottolinea: “Con questa operazione abbiamo realizzato la prima Banca di prossimità in Italia. La nostra offerta sarà semplice ma completa e disponibile a tutti i cittadini ai prezzi più accessibili del mercato. Abbiamo cercato di modulare un’offerta che raccolga le esigenze dei tabaccai e dei loro clienti e creato delle figure dedicate per dare loro assistenza e supporto con gestori dedicati e un contact center Banca 5® .”

Salvatore Borgese, Direttore generale Banca ITB, afferma: “Banca ITB attraverso l’ingresso nel gruppo Intesa Sanpaolo potrà ambire ad un modello realmente unico di banca digitale nel panorama italiano ed internazionale. I cittadini, infatti, potranno usufruire di un set esclusivo di offerta prodotti e godere di una esperienza distintiva grazie ad un modello di servizio semplice ed immediato. I nuovi prodotti saranno acquistabili presso le tabaccherie convenzionate in cui, oltre ai servizi di pagamento ed incasso attualmente erogati attraverso il terminale, si affiancheranno corner multimediali e piattaforme digitali a disposizione della clientela.”

Giovanni Risso, Presidente FIT, dichiara: “Nell’era digitale molte attività e molti servizi possono essere smaterializzati ma per altri una rete fisica resta indispensabile. La nostra, quella dei tabaccai, grazie alla capillarità sul territorio e alla professionalità dei rivenditori, da oggi, insieme a Intesa Sanpaolo, sarà in grado di offrire ai cittadini servizi a livelli irraggiungibili per chiunque altro. Con la lungimiranza imprenditoriale che già in passato abbiamo dimostrato, fondando Banca ITB, oggi entriamo in un futuro che permetterà alle nostre aziende di continuare a crescere con servizi in esclusiva per la categoria.”

Luis Egido Gálvez, Ceo di Logista, sostiene: “L’acquisizione di Banca ITB da parte di Intesa Sanpaolo rafforza le ragioni per le quali Logista è stata azionista di Banca ITB sin dal principio: migliorare la gestione della Rivendita e incrementare il business del Tabaccaio attraverso lo sviluppo della vendita di prodotti e servizi. Logista, distributore leader del canale Tabaccheria, metterà a disposizione di Intesa Sanpaolo la distribuzione fisica dei suoi prodotti finanziari e parteciperà al lancio di un Marketplace congiunto con la più ampia gamma di prodotti Convenience alle migliori condizioni.”