Intesa Sanpaolo: "Presenti...inclusi" contro la dispersione scolastica

“Presenti…inclusi: Esperienze e progetti di inclusione sociale e contro la dispersione scolastica” si è tenuto oggi a Milano, alla presenza del Presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro: una giornata di confronto e riflessione dedicata alle iniziative sociali e ai progetti volti a contrastare un fenomeno sempre più preoccupante.

Nel triennio 2016-2018 sono state pari a circa 27 milioni euro le risorse che il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo, in capo alla Presidenza, ha erogato a favore di progetti realizzati da enti non profit, con una dotazione per il 2019 di oltre 13,5 milioni. Tra i progetti sostenuti spiccano quelli di contrasto alla dispersione scolastica, una delle tre aree di intervento del Fondo per il biennio 2019-2020, insieme alla violenza sulle donne e sui minori e alla demenza senile.

Per permettere agli enti impegnati in questo specifico campo d’azione di incontrarsi e scambiare idee, esperienze e buone pratiche, il Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con la Fondazione Lang, ha organizzato una giornata di incontri a corredo della propria azione di sostegno ai progetti sociali destinati alla formazione, anche professionale, e al lavoro, con una particolare attenzione a quelle persone tra i 15 e i 29 anni che né studiano né lavorano.

In assenza di istruzione, spesso le precarie condizioni delle famiglie di provenienza spingono a un inserimento dei ragazzi precoce nel mondo del lavoro senza basi efficaci, quindi in forza lavoro poco qualificata o sfruttata. Dispersione scolastica significa anche dissipazione di risorse e potenzialità di giovani che si ritrovano senza validi punti di riferimento e rischiano di perdersi in contesti sociali devianti.

Intesa Sanpaolo: il Fondo di Beneficenza e opere di carattere sociale e culturale

Previsto dallo Statuto di Intesa Sanpaolo, il Fondo di Beneficenza e opere di carattere sociale e culturale fa capo alla Presidenza della Banca e permette di stanziare una quota degli utili alla beneficenza e al sostegno di progetti di solidarietà, utilità sociale e valore della persona. In coerenza con gli obiettivi del Codice Etico del Gruppo, l’obiettivo è condividere con la comunità l'attenzione alla persona, ai diritti umani, alla solidarietà economica e sociale, allo sviluppo sostenibile, alla conservazione dell'ambiente e la promozione delle iniziative culturali a favore delle fasce svantaggiate. Le erogazioni, assegnate sulla base di selezioni secondo puntuali meccanismi predefiniti prevedono liberalità territoriali (fino a un importo massimo di euro 5.000), indirizzate al sostegno di progetti e iniziative di impatto locale, e liberalità centrali (fino a un massimo di euro 500.000), riferite al sostegno di progetti di più ampio rilievo. L’attività si è svolta all’interno dell’adesione del Gruppo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU.

"Presenti...inclusi", Intesa Sanpaolo: gli interventi dei relatori

Sono intervenuti Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo, Giovanna Paladino, Responsabile Segreteria Tecnica di Presidenza, che ha presentato il Fondo Beneficenza Intesa Sanpaolo, e Lucia Martina, Segretario Generale Philanthropy Advisor Fondazione Lang Italia.

Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo: l'intervento ad Affaritaliani.it

Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it : “Per Intesa Sanpaolo dispersione scolastica e inclusione sociale sono due fenomeni importanti: inclusione sociale significa permettere alle persone di entrare a far parte della società, la loro naturale collocazione; la dispersione scolastica, invece, è un dramma per la società, che perde delle risorse preziose e, soprattutto, i giovani che ne sono affetti. Dispersione scolastica significa riduzione delle possibilità future e, talvolta, anche perdita di autostima: si incide sulla realizzazione della persona. Su questi due aspetti Intesa Sanpaolo agisce molto incisivamente facendo operare coloro che sanno fare e aiutandoli a farlo meglio: monitoriamo i risultati, verifichiamo gli effetti e trasferiamo dall’uno all’altro le migliori capacità e le migliori prassi”.

"Presenti...inclusi", Intesa Sanpaolo: la presentazione dei progetti per l'inclusione sociale e la lotta alla dispersione scolastica

Si sono inoltre alternati i racconti di importanti progetti per il contrasto alla dispersione scolastica su tutto il territorio italiano:

Caterina Corapi, Presidente Next – Level (Torino), e Roberto Marcone, RU- Psicologia dello sviluppo e educazione Università Campania Luigi Vanvitelli, “Proud Of You – Plus” di Next – Level, Napoli: progetto nato per prevenire la dispersione scolastica attraverso una didattica innovativa di italiano e matematica, con annesse attività ricreative e culturali, da sperimentare presso l'Istituto Virgilio IV di Scampia.

Caterina Corapi, Presidente Next – Level per Proud of you – plus: l'intervista ad Affaritaliani.it

Caterina Corapi, Presidente Next – Level (Torino) progetto “Proud of you – plus” di Next – Level (Napoli) ha commentato ai microfoni di Affaritaliani.it : “Il progetto “Proud of you” pilota è già alla seconda edizione; quella di quest’anno, a Scampia, nei quartieri di Poggioreale e Capodichino, è passata da un'unica scuola a ben quattro, da cento a duecento studenti. Lavoriamo sulla motivazione ad andare a scuola perché il tasso di abbandono è molto alto già dalle scuole elementari. Organizziamo Summer camp e attività laboratoriali di italiano e matematica. Curioso il metodo di insegnamento: insegniamo l’italiano ai ragazzini attraverso una caccia al tesoro; sono pirati e hanno delle tappe e delle sfide da raggiungere; questo per implementare le loro competenze di italiano, di lessico e di comprensione del testo. Stessa cosa con la matematica”.

"Presenti...inclusi", Intesa Sanpaolo: la presentazione dei progetti per l'inclusione sociale e la lotta alla dispersione scolastica

Ugo Bressanello, Presidente Domus De Luna, “Exmè 20-20” di Exmè & Affini Onlus Cooperativa Sociale, Cagliari: con il Centro Giovani Exmè la Fondazione Domus De Luna realizza interventi volti a favorire l’inclusione sociale, la prevenzione e la cura del disagio giovanile, in uno dei quartieri più difficili della città di Cagliari.

Antonio Presti, Presidente Associazione Fiumara d’Arte, “Librino è Bellezza”, Catania: si tratta di una serie di laboratori creativi e digitali nelle scuole di Librino, con l’obiettivo di contribuire alla lotta dell’abbandono scolastico e di diffondere negli alunni delle scuole uno sviluppo di competenze critiche legate al senso del bello.

Alessandro Mele, Direttore Generale Cometa, “W4T – Work for Tomorrow, Percorsi di Orientamento e Inserimento lavorativo”, Como: ha l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di 60 studenti, di cui 40 allievi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale del settore sala-bar, legno e arredo-tessile e 20 giovani con un passato di abbandono scolastico o MSNA, al momento NEET o disoccupati e frequentanti un percorso sperimentale all’interno della Scuola Oliver Twist attraverso tirocini in una delle 700 aziende partner.

Lisa Ghezzi, La Strada, “Progetto Scuola Bottega”, Milano: è un progetto storico di lotta all'abbandono scolastico che prevede che ogni anno vengano formate 2 classi per l’accompagnamento alla licenza media di 30 ragazzi in età 14-18 anni, a rischio drop-out, in accordo con le scuole del territorio.