Intesa Sanpaolo primo brand nel settore finanziario su social e web

Intesa Sanpaolo è il primo brand nel settore bancario in Italia per presenza digitale secondo l’i-Leader Index, la ricerca sulla leadership digitale condotta dalla news company Agi in collaborazione con la digital business company DOING. L’i-Leader Index raccoglie i KPI (Key Performance indicator) pubblici diffusi su social network e sul web e li elabora secondo ponderazioni che misurano l’importanza dei diversi canali. Intesa Sanpaolo risulta il terzo brand in assoluto dopo Ferrari e Tim Italy.

La ricerca ha coinvolto oltre 200 personalità e marchi nello spettacolo, nello sport, nel business, tutti leader nel proprio campo per identificare chi di loro era anche protagonista nell’arena digitale. Per ciascuna delle cinque categorie (business leader, sport star, show buz & web star, opinion leader e brand italiani), l’indice i-Leader ha svolto un’analisi qualiquantitativa della presenza digitale misurando le attività in rete in base a quattro indicatori fondamentali: engagement (interazioni degli utenti), reach (visibilità), popularity (dimensione della follower base), sentiment net promoter score (valutazione della percezione online in base alle interazioni tra player ed utenti). I risultati della ricerca sono stati presentati ieri sera all’Ara Pacis di Roma in una conversazione tra Riccardo Luna, Marco Pratellesi, direttore e condirettore di Agi, e Enrico Mentana, direttore TG LA7.

“Non è facile per una banca essere presente sulle piattaforme social: i temi finanziari e le questioni relative alla quotazione del titolo e alla privacy spesso portano a una presenza di pura forma" così Fabrizio Paschina, responsabile Servizio Pubblicità e Web Intesa Sanpaolo. "Diversa è stata la scelta di Intesa Sanpaolo che con notevole visionealcuni anni fa si è invece affacciata alle piattaforme social con un approccio votato all’ascolto della rete, al dialogo con i clienti e con i cittadini, all’offerta di risposte pratiche su prodotti e servizi. Un così buon posizionamento nell’i-Leader Index conferma la correttezza di impostazione della comunicazione digitale secondo quell’approccio di condivisione (sharing) che ha fin qui connotato tutta la strategia di comunicazione della Banca”.