Intesa Sanpaolo e progetto ELITE insieme per sostenere la PMI italiana

Piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group dedicata alle aziende ad alto potenziale di crescita, ELITE dà il benvenuto a 23 nuove società italiane che entrano nel programma grazie alla partnership strategica con Intesa Sanpaolo.

Attraverso Mediocredito Italiano – struttura del Gruppo dedicata alle PMI – Intesa Sanpaolo, nel quadro della pluriennale collaborazione con Confindustria, che dal 2009 a oggi opera con numerose iniziative e strumenti innovativi a supporto dell’economia del Paese, ha reso possibile l’ingresso di 23 nuove aziende nel programma ELITE.

L’obiettivo dell’ELITE Lounge è quello di creare un ambiente dedicato che metta il cliente della banca al centro di un network di opportunità, di competenze e di valore. Le nuove società che entrano a far parte del network ELITE sono rappresentative di diversi settori: dai Beni di Consumo alla Tecnologia all’Industria. Le 23 aziende provengono da 11 diverse regioni italiane, con un fatturato aggregato di 2,4 miliardi di euro e un totale di 8.600 dipendenti.

ELITE è il programma internazionale del London Stock Exchange Group nato in Borsa Italiana nel 2012 con la collaborazione di Confindustria e dedicato alle aziende ambiziose con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita. Il modello innovativo della Lounge che fa leva sulla collaborazione tra ELITE e il mondo bancario, rappresenta un nuovo modo di supportare il cliente con la finalità di accelerarne la crescita internazionale e manageriale.

Luca Peyrano, CEO ELITE ha detto: “Siamo lieti di dare il benvenuto a questo nuovo gruppo di 23 aziende italiane all’interno della Lounge Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa Sanpaolo), il secondo gruppo in meno di sei mesi, a dimostrazione del successo del modello della Lounge. Le nuove società che entrano oggi rappresentano tanti settori di eccellenza del tessuto imprenditoriale del Paese. Grazie a ELITE e a Mediocredito Italiano, avranno accesso a ulteriori competenze e a nuovi capitali per finanziare la crescita.”

Teresio Testa, responsabile Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo e direttore generale Mediocredito Italiano ha aggiunto: “Con questa seconda selezione diamo continuità a un progetto importante e concreto di affiancamento per altre 23 aziende nel loro percorso di crescita, che portano a 53 il numero complessivo di quelle coinvolte in pochi mesi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha creato, potenziando le sinergie infragruppo, una struttura dedicata alle PMI volta a individuare e realizzare operazioni di finanza strutturata e straordinaria per favorire la loro competitività sia interna che esterna. In questa direzione saremo in grado di gestire le esigenze più complesse delle 200.000 PMI strutturate clienti del nostro Gruppo per condurle verso il mercato dei capitali, l’internazionalizzazione e la crescita dimensionale anche attraverso percorsi di formazione mirati.”

Le nuove società ELITE sono consultabili al link.