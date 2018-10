Intesa Sanpaolo promuove l'educazione finanziaria: il tour SAVE nelle scuole

Il progetto SAVE per l'educazione finanziaria: un "museo su ruote" in 22 città in collaborazione con Intesa Sanpaolo

Ventidue tappe da Nord a Sud e oltre 10.000 studenti coinvolti pre educare all'uso consapevole delle risorse, a cominciare dal denaro e per lottare contro gli sprechi. E' l'obiettivo di S.A.V.E., Sostenibilità, Azione, Viaggio, Esperienza: un progetto itinerante rivolto alle scuole primarie e secondarie, realizzato dal Museo del Risparmio, BEI Institute e Scania, con la collaborazione di Intesa Sanpaolo.

Il tour si svolge a bordo di un veicolo Scania di ultima generazione, equipaggiato come un museo del risparmio in miniatura. Partito oggi da Piazza Castello a Milano, si fermerà a Pesaro dal 29 al 31 ottobre, in concomitanza con la celebrazione della Giornata Mondiale del Risparmio.

Il SAVE Discovery Truck è un camion allestito come un vero e proprio laboratorio interattivo, grazie all'esperienza del Museo del Risparmio di Torino. A bordo tutto è pensato per trasmettere le conoscenze alla base dell'alfabetizzazione finanziaria e dell'economia circolare. Il truck farà tappe settimanali in giro per l'Italia, fermandosi tre giorni in ogni città del tour. L'evento finale sarà a Roma, nell'aprile 2019.

Intesa Sanpaolo: l'importanza dell'educazione finanziaria in Italia. L'intervista al presidente Gros-Pietro

"La diffusione dell'educazione finanzaria in Italia è fondamentale" - ha spiegato in un'intervista ad Affaritaliani.it il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro - "anche perché l'evoluzione della tecnologia mette a disposizione molti nuovi strumenti per coloro che svolgono attività finanziarie, in particolare per i nostri clienti. Allora è necessario che cresca la consapevolezza delle opportunità che vengono offerte, ma anche delle caratteristiche di ciascuna di esse e degli eventuali rischi che si possono correre quando, per esempio, si scelgono investimenti con rendimenti abbastanza elevati, non privi di rischi".

Quanto al lancio del progetto SAVE, Gros-Pietro ha reso noto che la collaborazione con Intesa Sanpaolo è nata grazie ad "un costruttore di veicoli industriali che ha messo a disposizione un grande camion per portare in giro in tutte le Regioni italiane le attività interattive" sviluppate da Intesa Sanpaolo nel campo dell'educazione finanziaria.

VIDEO - Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo: l'educazione finanzaria è fondamentale in Italia