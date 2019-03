Intesa Sanpaolo protagonista della Milano Digital Week

Milano Digital Week, Intesa Sanpaolo protagonista di quattro eventi dedicati alla sicurezza digitale, all’e-banking, ai linked open data e all’e-mobility

“Con l’Internet delle Cose – spiega Fabrizio Paschina, Responsabile della Direzione Comunicazione e Immagine di Intesa Sanpaolo –entro i prossimi 5 anni avremo 150 miliardi di sensori inseriti in rete, connessi fra di loro e con gli esseri umani. Sono numeri di una recente ricerca di Mario Rasetti, Professore Emerito del Politecnico di Torino e Presidente dell’Istituto per l’Interscambio Scientifico, che ben ci fanno comprendere quanto importanti siano per la crescita del Paese la digitalizzazione e la diffusione della cultura digitale. E’ per questo motivo che abbiamo scelto di sostenere per il secondo anno consecutivo come main sponsor la Milano Digital Week, un’occasione di confronto aperta a tutti, non solo a esperti e operatori dell’informatica e della comunicazione”.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è fortemente impegnato nel favorire la digitalizzazione del sistema economico-produttivo del Paese, con l’obiettivo di rendere le imprese italiane più competitive, per affrontare al meglio le sfide imposte dal Fintech.

Il Gruppo ha scelto di investire ingenti risorse nella dematerializzazione delle operazioni, nello sviluppo del proprio Modello di Cybersecurity e nell’introduzione di soluzioni innovative sia per l’offerta di prodotti e servizi alla clientela, come Apple Pay e la fatturazione elettronica per le piccole e medie imprese, sia per l’ottimizzazione dei processi interni, come la blockchain per l’autenticazione sicura.

Dei circa 12 milioni di clienti di Intesa Sanpaolo in Italia, 8,3 utilizzano le piattaforme digitali del Gruppo, facendone la prima banca multicanale del Paese.

Durante la Milano Digital Week, Intesa Sanpaolo sarà protagonista di quattro eventi: