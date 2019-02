Intesa Sanpaolo rinnova la collaborazione con Panini

Intesa Sanpaolo ha scelto di giocare una partita che è anche una scommessa per il futuro: quella della banca che riserva ai giovani servizi gratuiti, promuove l’educazione al risparmio ed è presente nei luoghi e agli eventi cult. In quest’ottica banca e gruppo Panini rinnovano oggi la collaborazione avviata un anno fa.

La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Panini ha permesso di conseguire risultati importanti: oltre 84.000 nuovi conti under 18 in meno di un anno e decine di migliaia di partecipanti al Panini Tour Up! 2018, di cui 6.000 agli eventi promossi nelle filiali della banca. Nel 2019 l’Album Calciatori 2018-2019 e una box con 500 figurine saranno ancora l’ambito omaggio abbinato ad ogni XME Conto UP!. Inoltre, l’iniziativa si tinge di rosa con le figurine della serie A femminile, della nazionale e della nazionale under 21.

Andrea Lecce, responsabile Sales& Marketing Privati e Imprese Retail Intesa Sanpaolo, ha dichiarato ad Affaritaliani.it: "I numeri sono stati molto belli. Circa 80.000 ragazzi sono diventati nostri clienti con la soluzione del XME Conto UP! che consente di avere tutti i servizi transazionali gratuiti anche per l’utilizzo delle carte all’estero e senza spese di bollo. Il messaggio principale di questa partnership con Panini è che, oltre al dare soluzioni qualitativamente rilevanti, e quindi la parte che spetta a noi di Intesa, ci deve essere anche una relazione calda, basata sugli interessi e sulle passioni. Su questo aspetto abbiamo lavorato con Panini creando dei tour, dei momenti di ingaggio piacevoli che rendano le nostre filiali una piazza in cui ci si ritrova, bambini ma anche adulti, a scambiarsi figurine che sono di fatto la prima moneta".



VIDEO - Lecce (Intesa Sanpaolo): "Le figurine sono la prima moneta"

Il Gruppo DDB Italia firma la nuova campagna: due soggetti on air per 5 settimane su tv, web e cinema per raccontare una passione che parte da lontano. Il primo spot mostra un gruppetto di bambini intento a giocare per strada, che si immaginano grandi calciatori, applauditi dai genitori sugli spalti, mentre corrono in un vero stadio. Il secondo racconta la domenica mattina di una bimba che gioca a fare la grande ma, inaspettatamente, nel suo futuro non immagina scarpe col tacco bensì scarpe con i tacchetti: la sua vera passione, infatti, è il calcio.

Dal 23 febbraio al 31 marzo torna il Panini Tour Up! 2019, l’iniziativa itinerante per il lancio della collezione Calciatori 2018-2019, in partnership con Intesa Sanpaolo, che ospiterà il tour in 24 filiali di altrettante città. Ad accogliere i partecipanti ci sarà anche Pepper, il robot umanoide di Intesa Sanpaolo Innovation Center, in spedizione sulla Terra dal pianeta Pepperone per imparare le regole del calcio terrestre.

Nel complesso l’iniziativa seguirà tre percorsi, toccando oltre 30 città da nord a sud per un totale di 36 tappe e 48 giornate evento. Piccoli e grandi collezionisti potranno così darsi appuntamento per scambiare le doppie e per partecipare alle Figuriniadi. In palio, l’Almanacco illustrato del Calcio 2019, zainetti, portachiavi e tante bustine di figurine. Ci sarà anche una speciale cabina per scattare una foto ricordo e da condividere sui social. Aver completato l’album garantisce l’accesso all’area esclusiva del Panini box per ritirare uno straordinario kit di regali e il prestigioso timbro ufficiale Album completato.

“Dopo la fortunata esperienza dello scorso anno, anche questa nuova edizione del Panini Tour risulta impreziosita dalla partnership con Intesa Sanpaolo”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini. “Ben 24 filiali della banca in tutta la penisola, oltre a piazze e centri commerciali, diverranno occasione di aggregazione per i fans delle figurine Calciatori, che potranno vivere un arricchimento dell’esperienza di collezionamento e condivisione della propria passione grazie ai momenti ludici e di intrattenimento tipici del Panini Tour”.

I clienti under 35 di Intesa Sanpaolo sono 2,3 milioni, il 20% della clientela. Intesa Sanpaolo è entrata nel loro mondo con un numero crescente di iniziative e il sostegno dei più importanti eventi che li coinvolgono: da X Factor agli appuntamenti musicali più amati, i fumetti, a cominciare da Lucca Comics, i videogame, il fantasy, il Festival dei Giovani di Gaeta. L’obiettivo è dialogare con i giovani e accompagnarli nella loro crescita: con un Prestito d’Onore che li aiuta a concentrarsi sullo studio, senza chiedere garanzie alla famiglia; il Microcredito a sostegno dell’impresa giovanile; il Mutuo Giovani che consente l’accesso anche ai lavoratori a tutele crescenti e ha raggiunto 7,5 miliardi di erogazioni in due anni. I clienti “in erba” della banca potranno accedere via via a servizi sempre più evoluti senza nemmeno dover cambiare l’Iban del conto. Il XME Conto UP! a loro dedicato, fino ai 18 anni, è esente da ogni costo, compresa l’imposta di bollo. Inoltre, riconosce un bonus dell’1% sulle giacenze, che verrà accreditato al compimento della maggiore età. Anche la carta per i prelievi e i pagamenti in Italia e all’estero è gratuita. La maggior parte dei servizi è accessibile in digitale e in autonomia, ma sempre con un parental control a distanza. Un punto di attenzione è l’educazione al risparmio: un valore da insegnare attraverso un approccio ludico e al passo con i tempi. A questo ci pensa il XME dindi, il rivoluzionario salvadanaio a forma di coccinella o di maialino con touch screen in grado di interagire con i piccoli risparmiatori.