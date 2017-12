Intesa Sanpaolo sarà main sponsor di Miart 2018, organizzata da Fiera Milano. L'evento a fieramilanocity dal 13 al 15 aprile 2018, diretto da Alessandro Rabottini.

Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano e diretta da Alessandro Rabottini, è lieta di annunciare il sostegno di Intesa Sanpaolo come main sponsor dell’edizione 2018, che si svolgerà nei padiglioni di fieramilanocity dal 13 al 15 aprile 2018. Internazionalità, eccellenza e attenzione allo sviluppo culturale del territorio sono i valori che legano Fiera Milano alla Banca, e che, attraverso la sinergia messa in campo su miart 2018, contribuiranno a consolidare la centralità di Milano nel panorama nazionale e internazionale, offrendo un ulteriore volano di crescita e sviluppo economico, culturale e civile della comunità.

Intesa Sanpaolo sarà main sponsor di Miart 2018, organizzata da Fiera Milano. Arte moderna, contemporanea e design protagonisti della manifestazione.





Miart è infatti la fiera in Italia che ha fatto del dialogo tra arte contemporanea, arte moderna e design in edizione limitata il proprio asset principale, presentando al pubblico la più ampia offerta cronologica, dall'arte dell'inizio del secolo scorso fino alle sperimentazioni delle generazioni più recenti. Attraverso un'attenta selezione di oltre 170 gallerie internazionali, Miart esplora le relazioni tra il passato e il presente della creatività, tra tradizione e innovazione, caratteristiche che definiscono profondamente il contesto culturale milanese e italiano. La fiera è inoltre protagonista della Milano Art Week, la settimana voluta dal Comune di Milano interamente dedicata all’arte moderna e contemporanea, che coinvolge le istituzioni pubbliche e private della città, le sue fondazioni e gallerie, gli spazi non profit e gli artist-run spaces, tutti soggetti che rendono Milano una capitale della creatività in grado di attrarre un pubblico internazionale di collezionisti, curatori, direttori di musei, artisti, designer, appassionati d'arte e giornalisti.

Intesa Sanpaolo sarà main sponsor di Miart 2018, organizzata da Fiera Milano. La partecipazione attiva di Intesa Sanpaolo attraverso le sue iniziative artistiche e culturali.





Intesa Sanpaolo da anni è attivamente impegnata nel campo dell’arte e della cultura, con esposizioni permanenti e temporanee del proprio patrimonio artistico e con iniziative di valorizzazione del talento artistico italiano. A novembre è stata premiata dal Ministro dei beni artistici e culturali Dario Franceschini come Mecenate del Secolo nell’ambito dei Corporate Art Awards. “Il sostegno di Intesa Sanpaolo a Miart si inserisce nel solco dei tanti e significativi interventi che vedono la Banca impegnata nell’ambito dell’arte e della cultura. Con tale collaborazione intendiamo affiancare un’iniziativa in crescita che punta a diffondere quel patrimonio di creatività e talento di cui il nostro Paese è - oggi come nel glorioso passato - così florido e di cui tutti dovremmo andare orgogliosi”, commenta Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo. “Fa parte del DNA di Fiera Milano collaborare con partner di prestigio – dichiara Fabrizio Curci, amministratore delegato di Fiera Milano – e l’accordo con Intesa Sanpaolo lo dimostra. Le fiere sono un contesto privilegiato per sviluppare sinergie tra attori diversi: in questo caso, nostro obiettivo comune è promuovere Milano, la Lombardia e più in generale l’Italia come eccellenze territoriali che tutte le grandi realtà del Paese dovrebbero sostenere come brand di successo internazionale”.