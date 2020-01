Intesa Sanpaolo: unica banca italiana inserita nella climate list 2019 di Cdp

Intesa Sanpaolo viene inserita da Cdp tra le 179 aziende leader a livello mandiale nella performance ambientale e nella mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Carlo Messina, Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo: "Investimenti sostenibili necessari per il futuro"

Intesa Sanpaolo è stata inserita, unica Banca italiana, nella “Climate A List 2019” del Carbon Disclosure Project (CDP), l’elenco che include 179 aziende - su oltre 8.000 analizzate - leader a livello mondiale nella performance ambientale e nella mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. CDP è un’organizzazione non profit che fornisce un sistema globale di misurazione e divulgazione di informazioni relative all’impatto ambientale.

L’inclusione, confermata per il quarto anno consecutivo, premia l’impegno di Intesa Sanpaolo nella lotta al cambiamento climatico e la sua strategia in favore dell’ambiente, in particolare attraverso il sostegno a un’economia a basse emissioni di carbonio.

Il Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina ha commentato: "Oggi tutti i grandi investitori istituzionali guardano con grande interesse a queste tematiche per la loro proiezione sul futuro. La finanza internazionale dirige in maniera sempre più significativa gli investimenti verso progetti sostenibili. Un contesto nel quale l’Europa si posiziona all’avanguardia e si propone nuovi orizzonti grazie al green deal. In Italia occorre rilanciare gli investimenti, in particolare nella direzione della sostenibilità. Come Intesa Sanpaolo mettiamo a disposizione un piano da 50 miliardi a sostegno di questo tipo di investimenti".