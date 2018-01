Intesa Sanpaolo: unica italiana tra le 100 società più sostenibili al mondo

Intesa Sanpaolo è l'unico gruppo italiano tra le 100 società quotate più sostenibili al mondo

Intesa Sanpaolo si posiziona 41^ nella classifica di sostenibilità stilata da Corporate Knights, presentata oggi al World Economic Forum di Davos. Secondo la classifica della rivista canadese specializzata in capitalismo sostenibile, Intesa Sanpaolo è l’unico gruppo italiano tra le 100 società quotate più sostenibili al mondo, posizionandosi appunto al 41° posto sulle 6000 analizzate in base a 17 indicatori in ambito ambientale, sociale e di governance. Solo il 2% delle società quotate mondiali è entrato in classifica.

Il riconoscimento di sostenibilità a Intesa Sanpaolo presentato oggi al World Economic Forum di Davos

L’importante riconoscimento, presentato oggi al World Economic Forum di Davos, conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo nel campo della sostenibilità. Lo sviluppo di strategie coerenti nella gestione dei rischi e delle opportunità in campo ESG - Environment, Social e Governance, ha permesso l’inserimento del titolo nei più importanti indici di sostenibilità, tra i quali i Dow Jones Sustainability Indices (World e Europe) e il Climate A-List del CDP (Carbon Disclosure Project).

Carlo Messina, CEO e Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo: conferma della nostra leadership nella sostenibilità

"La posizione in classifica conferma ulteriormente la nostra leadership nella sostenibilità. Siamo stati la prima Banca italiana ad emettere, nel giugno scorso, un Green Bond, esempio concreto del valore che assegniamo alla salvaguardia dell’ambiente per una società civile che abbia a cuore la salute e l’utilizzo intelligente delle risorse. Aderire ai principali standard internazionali e impegnarsi verso l’ambiente, il sociale e la governance con strategia e dinamismo significa per noi agire concretamente nel rispetto dei temi importanti della vita e dell’economia”, ha commentato il CEO e Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina.