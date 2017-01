Intesa Sp: Messina, nostro stile trasparente, non siamo pirati

"Il nostro e' uno stile trasparente, non facciamo operazioni da pirati o corsari". Lo ha detto il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a proposito delle strategie future del gruppo bancario, durante l'evento per festeggiare i dieci anni di attivita'. "Sicuramente possiamo crescere anche nel mondo delle assicurazioni - ha aggiunto - che vanno integrate con le reti bancarie. Perche' e' la distribuzione, in Italia e in Europa, che genera valore".

Intesa Sp: Messina, ancora molto potenziale da cogliere

"Siamo a un punto in cui abbiamo raggiunto livelli di eccellenza, ma abbiamo ancora molto potenziale da cogliere e possiamo generare ancora valore per gli azionisti". Lo ha detto il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina che intervenendo ai festeggiamenti per i 10 anni di fondazione della banca nata dalla fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo Imi ha osservato: "Ci sono momenti in cui dovere di un a.d. e' analizzare le diverse opzioni di crescita". Per quanto riguarda le aree in cui ci sono prospettive di sviluppo, Messina ha parlato del private banking e dell'asset management "in cui siamo leader con potenzialita' grandissime" e l'assicurazioni "area con performance molto buone ma - ha precisato- il settore assicurativo ha un senso se viene integrato con le reti distributive bancarie. Noi abbiamo reti fortissime che ci garantiscono la possibilita' di crescere anche in questo settore".