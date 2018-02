Intesa, Strano manager di punta di Messina. Gli incontri con i sindacati

di Andrea Deugeni

@andreadeugeni

Conto alla rovescia per il nuovo piano industriale di Intesa-Sanpaolo che conterrà le linee di sviluppo per il prossimo quadriennio della prima banca del Paese.

Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il Ceo Carlo Messina, mentre sarà impegnato con la presentazione delle strategie agli analisti finanziari, la mattina del 6 febbraio ha incaricato Rosario Strano, nuovo chief operating officer e capo delle risorse umane del gruppo, di illustrare il piano ai coordinamenti sindacali del gruppo Intesa. Il manager farà poi il bis a metà febbraio, incontrando i segretari generali delle sigle che rappresentano i bancari.

Insomma, dopo la riscrittura da parte dell'amministratore delegato a fine 2017 dei riporti delle prime linee con nuovi top manager per guidare la nuova fase dell'istituto, pare quindi che Strano, voluto da Messina per sostituire Eliano Omar Lodesani come nuovo responsabile della macchina bancaria, sia uno dei manager di punta del gruppo che ha quasi 70 mila dipendenti.

Dopotutto visto che le strategie, come ha fatto sapere lo stesso Ceo, si basano sulla crescita per linee interne, spetterà a Strano supervisionare la grande attenzione ai costi e l'impegno nei confronti dell'universo digitale e dell'information technology che ci si attende dal piano.