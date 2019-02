Investimenti, in esclusiva il piano del governo Conte

Erano provvedimenti molto attesi, annunciati dal premier Giuseppe Conte. Ora Affaritaliani.it, in anteprima e in esclusiva, pubblica i testi integrali dei decreti, immediatamente operativi e che non passeranno dal Parlamento, Cabina di regia Strategia Italia e InvestItalia, oltre a PROTEGGITALIA - PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. Il governo rilancia così con forza la propria azione. "Creiamo l'autostrada a tre corsie per la crescita: investimenti, innovazione e semplificazione. È come se mettessimo a disposizione di un guidatore una Ferrari. Il governo vuole rimettere il turbo all'Italia sul fronte delle infrastrutture", ha dichiarato il presidente del Consiglio parlando dei provvedimenti per rilanciare gli investimenti.

Da Palazzo Chigi spiegano che "non ci stiamo inventando nulla, ma abbiamo semplicemente messo a sistema le risorse. Intendiamo far parlare mondi che fino ad ora erano separati come compartimenti stagni". Sempre dalla sede del governo affermano che "prima non c'era comunicazione sulle grandi opere che, quindi, si fermavano perché ad esempio un ministero partiva con un progetto e un altro o un'autorità lo bloccava. Ora abbiamo messo a sistema tutte le potenzialità".

Per quanto riguarda la tutela del territorio, le risorse complessive sono quasi 11 miliardi di euro per il prossimo triennio, di cui 3 sono per opere già cantierabili, ovvero progetti pronti e operativi nel 2019. "Non vogliamo perdere tempo, intendiamo accelerare e mettere a disposizione le risorse in base alle richieste dei territori". Infatti, come si può leggere in PROTEGGITALIA (vedi box in alto a destra), è stata varata la ripartizione dei fondi Regione per Regione. Grande attenzione quindi agli enti locali. L'intento del governo è quello di amministrare le emergenze e fare finalmente prevenzione contro il dissesto idrogeologico. "Un progetto che ha la sua lungimiranza e che vuole eliminare le contraddizioni del passato con politiche frammentarie. Il problema, infatti, era proprio la frammentazione delle decisioni che paralizzava le opere", spiegano da Palazzo Chigi.

La Cabina di regia serve per coordinare tutti gli interlocutori e spendere al meglio e più velocemente con l'obiettivo di semplificare. "I soldi ci sono ma non sono mai stati spesi", spiegano dalla sede dell'esecutivo immaginando la classica critica delle opposizioni 'dove trovano i fondi?'. L'obiettivo di questi decreti è quello di "dare una sveglia al Paese da tutti i punti di vista".

I 3 mld per i danni del maltempo sono figli della flessibilità che il premier Conte ha strappato all'Unione europea nei mesi scorsi durante la trattativa sulla Legge di Bilancio. "Un successo negoziale di Conte figlio proprio di quella trattativa", spiegano. Per quanto riguarda la Cabina di regia ci sarà un team multidisciplinare di esperti, un vero e proprio think tank, al lavoro che verrà insediato e che sarà operativo non oltre i 60 giorni.