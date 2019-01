Investindustrial: acquisisce 70% Italcanditi

Una societa' di investimento controllata da Investindustrial VI L.P. ha siglato un accordo finalizzato all'acquisto di una quota di maggioranza di Italcanditi. La famiglia Goffi, attualmente azionista unico di Italcanditi, resta come socio rilevante con il 30% del capitale accanto a Investindustrial. Maurizio Goffi e Carlo Parmoli, informa una nota, sono confermati rispettivamente nel ruolo di amministratore delegato e direttore generale di Italcanditi garantendo la continuita' gestionale della societa'. L'operazione e' soggetta alle necessarie autorizzazioni dell'Antitrust e dovrebbe essere perfezionata nel primo trimestre del 2019. Fondata nel 1963, Italcanditi ha un ruolo primario nella produzione di ingredienti a base di frutta e creme per l'industria alimentare (preparati di frutta e per yogurt, gelati, frutta candita e marron glace') ed e' riconosciuta per le sue capacita' uniche in ricerca e sviluppo e per la qualita' ed ampiezza del suo portafoglio prodotti che oggi e' composto da circa 6.700 ricette. Italcanditi ha il proprio quartier generale e sede produttiva a Pedrengo (Bergamo) e impiega circa 400 persone. La societa' gode di una posizione di leadership nel mercato italiano e francese e ha una crescente presenza negli altri mercati europei. Nel 2018 Italcanditi prevede di realizzare un fatturato pari a oltre 100 milioni di euro di cui circa il 35% all'estero. Grazie al network internazionale e al supporto finanziario di Investindustrial, si afferma, Italcanditi continuera' a rafforzare le sue capacita' di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti al fine di accelerare la strategia di crescita sui mercati internazionali, anche attraverso acquisizioni, con l'obiettivo di rafforzare il suo posizionamento nei settori della pasticceria industriale ed artigianale, dei preparati per yogurt e dei marron glace'.

Andrea C. Bonomi, presidente dell'Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha commentato: "Italcanditi ha una netta posizione di leadership nel suo settore grazie all'approccio innovativo su prodotti e ricette e grazie anche a capacita' produttive e di ricerca e sviluppo all'avanguardia. L'azienda ha inoltre saputo guidare i trend di mercato e offrire soluzioni di lungo termine agli operatori globali del settore alimentare. Come Investindustrial prevediamo di sviluppare ulteriormente la presenza internazionale di Italcanditi facendo leva sulla capacita' della societa' di porsi quale solida piattaforma per implementare una strategia di buy-and-build nel settore sempre piu' interessante degli ingredienti alimentari, sia nel mercato europeo B2B che nel crescente mercato artigianale". Maurizio Goffi, Ceo di Italcanditi, ha commentato: "e' una occasione molto importante per la crescita e il consolidamento in ambito europeo della societa' fondata 55 anni fa da mio padre. La scelta di un Partner quale Investindustrial garantisce la continuita' aziendale, nuove risorse ed opportunita' per rendere Italcanditi Vitalfood sempre piu' leader nei suoi mercati