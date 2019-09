Investindustrial: Antonio Gatti nel senior team di Managing Principal

Investindustrial: Antonio Gatti entra a far parte del senior team di Managing Principal

Gatti, dopo aver conseguito un Master in ingegneria informatica presso il Politecnico di Milano, ha maturato circa vent’anni di esperienza nell'investment banking in Goldman Sachs, di cui è stato Managing Director dal 2012 e Partner dal 2018. Nel 2015 ha anche assunto il ruolo di Responsabile del team di M&A Sponsor per l’EMEA.

Antonio Gatti assumerà il ruolo di Managing Principal dal prossimo gennaio e si concentrerà sulle attività di deal origination di Investindustrial. Lavorerà inoltre a stretto contatto con i team di business development, che lo conoscono già bene da tempo, operanti nelle sedi di New York, Shanghai, Londra e Lugano per contribuire a generare opportunità di fusioni e acquisizioni su scala globale per le società del Gruppo.

Commentando la nomina, Andrea C. Bonomi, presidente dell'Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha dichiarato: “Antonio ha solide relazioni con società italiane blue chip e un'esperienza senza pari in operazioni che hanno supportato la crescita strategica di aziende in Europa e nel resto del mondo negli ultimi 20 anni. Le relazioni e l’esperienza di Antonio rafforzeranno ulteriormente il team di Investindustrial e la sua leadership nel private equity in Sud Europa".

Nei prossimi mesi Investindustrial rafforzerà ulteriormente il team, confermando la propria posizione di leadership con una squadra di grande esperienza focalizzata nel perseguire una strategia di investimento globale ad alto valore aggiunto.