Investindustrial, entra Maurizio Bottinelli come Senior Principal

Maurizio Bottinelli entra in Investindustrial come Senior Principal. Grazie alla sua lunga e profonda esperienza nel gestire operazioni di private equity e al suo network di relazioni, Maurizio potrà dare un importante contributo a Investindustrial.



Maurizio Bottinelli, classe 1966, ha infatti ricoperto negli anni numerosi incarichi di prestigio in società di private equity arrivando ad assumere il ruolo di Amministratore Delegato di Clessidra SGR.



Bottinelli ha iniziato la sua carriera in Procter & Gamble per poi passare alla consulenza con Monitor Company e, infine, entrare nel settore del private equity nel 2000 con Apax Partners dove ha assunto il ruolo prima di Principal e, nel 2005, di Partner. Nel 2007 entra in Clessidra SGR dove ricopre incarichi con crescenti responsabilità: inizialmente è nominato Partner, nel 2013 diventa Responsabile dell’Investment Team e, nel 2016, Amministratore Delegato.



Anche la sede di Londra di Investindustrial ha visto la nomina di un nuovo Senior Principal: si tratta di Roberto Ardagna, in Investindustrial dal 2009.



“Con l’arrivo di Maurizio il nostro team si arricchisce di nuove importanti competenze – ha commentato Andrea C. Bonomi, Presidente degli Industrial Advisors di Investindustrial –. La profonda conoscenza del mercato italiano e il know how maturato da Maurizio nella realizzazione di significative operazioni di private equity, renderanno la squadra di Investindustrial ancor più distintiva. E con la promozione di Roberto si rafforza ulteriormente il team dei Senior Principal: tutti insieme lavoreremo con l’obiettivo di confermare la leadership di Investindustrial e supportare le società partecipate nella realizzazione dei piani di sviluppo”.



Con l’ingresso di Maurizio Bottinelli, che opererà dalla sede di Lugano, e la promozione di Roberto Ardagna, salgono a 7 i Senior Principal di Investindustrial che conta nella divisione private equity 100 professionisti in 7 Paesi del mondo.