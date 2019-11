Investire Sgr e Lcn: prima operazione di sale and easeback con Leroy Merlin

Attraverso un nuovo Fondo di investimento alternativo (FIA) immobiliare multi-comparto di tipo chiuso, gestito da InvestiRE Sgr, (leader del mercato immobiliare italiano con oltre 7 miliardi di immobili in gestione) LCN Capital Partners ha perfezionato con successo l’acquisizione da Leroy Merlin -azienda specializzata nel comparto casa- di un portafoglio di immobili a destinazione d’uso commerciale in sale and leaseback. Situati in prossimità di principali città italiane, gli immobili strumentali sono stati interamente locati con nuovi contratti di lungo periodo in grado di consentire a Leroy Merlin di continuare a beneficiare della gestione operativa dei punti vendita.

“LCN Capital Partners effettua il suo primo investimento in Italia perfezionando un’operazione che pone le basi per l’inizio di un percorso di investimento in ambito sale & leaseback in Italia, confermando come i prodotti finanziari ed immobiliari stiano evolvendosi verso una sempre crescente specializzazione”, ha affermato Dario Valentino, amministratore delegato di InvestiRE Sgr.

Per Edward V. LaPuma, co-founder e managing partner di LCN Capital Partners “la società di real estate è orgogliosa di aver completato questa transazione con Leroy Merlin, leader di mercato nel segmento del bricolage e fai-da-te. Elemento rilevante è rappresentato dalla volontà di LCN di sviluppare relazioni durevoli di lungo periodo con i propri conduttori-clienti e continueremo pertanto a collaborare con Leroy Merlin per fornire soluzioni finanziarie di lungo termine con sottostante immobiliare”. A sua volta Massimo Veronesi, Real Estate director di Leroy Merlin commenta: “Questa è il primo sale and leaseback di Leroy Merlin in Italia, ed è stato un piacere poter collaborare con i professionisti di LCN ed InvestiRE per completare con successo la transazione. Speriamo che questa operazione possa essere la prima di una proficua partnership con LCN.”

Natixis SA - Milan Branch ha agito in qualità di lead arranger e banca finanziatrice. I consulenti legali sono stati Dentons per la parte acquirente, Bird & Bird per la parte venditrice e Chiomenti per la banca finanziatrice.