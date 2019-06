Invitalia, Mise: salvi 130 dipendenti in Emilia Romagna

"L'impegno del ministro Di Maio e il lavoro congiunto di Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro ha consentito di trovare una soluzione tecnica per salvaguardare i 130 dipendenti di Invitalia impegnati in Emilia Romagna per il post terremoto". E' quanto si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa del Ministero del Lavoro. "Un impegno - prosegue il comunicato - che ha consentito il raggiungimento dell'accordo per la prosecuzione del rapporto di lavoro. La possibilità si deve al rinnovo della apposita convenzione tra la Regione Emilia Romagna ed Invitalia in scadenza il 30 giugno prossimo. Era questo l'impedimento adesso superato, e non, come superficialmente riportato da alcune testate il decreto dignità. Adesso lunedì toccherà ai diretti interessati, con il referendum, confermare la propria adesione".