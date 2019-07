Iren: "Led per Torino", al via il progetto per sostituire lampade e semafori

Partirà nelle prossime settimane il progetto “Led per Torino”, che prevede la sostituzione di alcune migliaia di lampade di illuminazione pubblica con apparecchi a LED di nuova generazione. Sarà inoltre avviata la completa sostituzione delle lanterne semaforiche e dei centri di controllo degli incroci semaforizzati

L'investimento previsto è dell'ordine di 14 milioni di euro e consentirà un risparmio economico in bolletta superiore a 2 milioni di euro all'anno.

“A distanza di qualche anno riprende con vigore la sostituzione di lampade ad alta efficienza energetica, cosa che comporta un notevole risparmio sulla bolletta”, ha detto ad Affaritaliani.it Renato Boero, Presidente Gruppo Iren. “L’investimento di 14 milioni di euro riguarda sia la parte semaforica sia l’illuminazione. Il risparmio per la città si qualifica intorno ai 2 milioni e 200 mila euro l’anno. I benefici sono anche di tipo ambientale. Le immissioni vengono infatti notevolmente ridotte. Il risparmio energetico raggiungerà globalmente circa l’85%. L’iniziativa Torino a Led è già stata avviata con una prima fase. Adesso siamo alla seconda e probabilmente ce ne sarà una terza nella quale si arriverà al completamento delle attività”.

VIDEO - Boero (Iren): "Led per Torino: 14milioni di investimento"

“Un investimento da circa 14 milioni di euro che avrà una ricaduta con moltiplicatore di 1.8: parliamo di 25 milioni, tutti investiti su una filiera italiana”, ha detto ad Affaritaliani.it Chiara Appendino, Sindaco di Torino. “La luce è un tema che da un lato incide sulla percezione della sicurezza e dall’altro è anche uno strumento di abbellimento. Si tratta di un tassello che riguarda il tema della sicurezza integrata che stiamo sviluppando con la prefettura per dare risposte a chi si sente insicuro in alcune parti della nostra città. Entro il 2022 il progetto sarà chiuso. Da settembre 2019 partirà una fase di coinvolgimento del territorio per confrontarci con i cittadini e capire i punti più sensibili. Entro fine 2019 inizieranno le installazioni dei primi punti luce”. Rispetto al tema della mobilità elettrica Appendino ha detto: “Noi siamo la città che avrà più punti di ricarica elettrica in Italia. Abbiamo fatto anche un bando molto innovativo secondo il quale i cittadini potranno chiedere il punto in cui installare la colonnina di ricarica (potrebbe essere anche sotto casa) con un’agevolazione sulle strisce verdi. Siamo una città con un alto tasso di inquinamento per quanto riguarda l’aria e quindi sentiamo questa responsabilità. L’auto del futuro non è solo elettrica ma è anche autonoma, fortemente collegata a un’infrastruttura. Per questo stiamo lavorando sul 5G e sul testing della guida autonoma”.

VIDEO - Appendino: "Luce, elemento che incide su percezione di sicurezza"

Iren, al via il progetto “Led per Torino”: risparmio energetico superiore Il progetto prevede, per a 10,3 milioni di KWh, equivalente al 70% sul consumo attuale

l'illuminazione pubblica, la sostituzione delle attuali lampade a scarica da 400W, con LED da 275W consentendo un risparmio energetico superiore al 40%. Saranno inoltre realizzati specifici progetti illuminotecnici per ogni via, al fine di tarare la potenza ottimale dei nuovi apparecchi. Nei prossimi mesi verrà lanciata una consultazione con i cittadini, nelle Circoscrizioni, per raccogliere suggerimenti e segnalazioni sulle priorità di intervento nei quartieri.

Per quanto concerne l'attività sui semafori è prevista la sostituzione delle lanterne semaforiche, oggi composte da tre lampade ad incandescenza a 60W, con LED a 8W che porteranno ad un risparmio energetico dell'85%. Gli impianti saranno predisposti per i nuovi sensori di rilevamento traffico a vantaggio di sicurezza stradale, monitoraggio ambientale, funzioni prioritarie per mezzi pubblici e di emergenza.

Il risparmio energetico complessivo di “Led per Torino” sarà superiore a 10,3 milioni di KWh, equivalente al 70% sul consumo attuale. In questo modo saranno evitate 4.550 tonnellate di CO2 all'anno, (corrispondenti a 570 mila alberi piantati) e risparmiate 2.000 TEP, pari a 15 mila barili di petrolio. L'avvio del progetto "Led per Torino" è previsto ad inizio autunno e la conclusione per la primavera 2020 (illuminazione pubblica) e l'autunno 2022 (impianti semaforici).