Iren, piano industriale al 2024: investimenti +10% e marginalità in crescita

Piano Industriale 2019-2024: crescita della marginalità con EBITDA atteso ad oltre 1 miliardo (+200 milioni) sostenuta da un piano di investimenti in aumento pari 3,3 miliardi (+10%), dalla centralità del cliente/cittadino nelle scelte strategiche e da una forte focalizzazione sull’economia circolare.

Il Gruppo conferma l’efficacia dell’impianto strategico dello scorso piano industriale e l’incremento progressivo degli investimenti (+86% rispetto al piano presentato nel 2015) e della marginalità generata. Reti, ambiente e teleriscaldamento alla base della crescita prevista per il 2024. Il Gruppo si appresta inoltre a cogliere opportunità di sviluppo anche di dimensioni rilevanti, grazie al miglioramento della qualità della posizione finanziaria netta in seguito all’operazione di OLT appena conclusa e agli investimenti corporate effettuati.

Highlight economico-finanziari

: 1.070 milioni di euro al 2024 (+200 milioni rispetto al 2018) grazie a crescita organica e sinergie Investimenti complessivi: 3,3 miliardi di euro (+300 milioni rispetto al piano industriale precedente)

: circa 300 milioni di euro al 2024 Dividendo previsto: 9,2 €c/azione (+10%) nel 2019. Crescita successiva del 10% annuo (14,9 €c/azione nel 2024)

Highlight industriali

: 62 milioni di euro, principalmente legate a iniziative di Performance Improvement Concessioni : riconferma di quelle in scadenza in ambito gas, servizio idrico integrato e raccolta rifiuti

: riconferma di quelle in scadenza in ambito gas, servizio idrico integrato e raccolta rifiuti Clienti energetici: 2,25 milioni di clienti nel 2024, forte focus sullo sviluppo di servizi aggiuntivi (New Downstream, e-mobility e pagamenti digitali) e sul miglioramento della customer experience Reggio Emilia, 25 settembre 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Iren S.p.A. ha approvato in data odierna il piano industriale al 2024.

Renato Boero, Presidente del Gruppo, ha dichiarato: “Il piano industriale appena approvato manifesta l’intenzione del Gruppo di perseguire nel track record di crescita dimostrato negli ultimi anni, incrementando ulteriormente gli investimenti (+86% rispetto al piano del 2015), con importanti ricadute sui territori in cui operiamo in termini di creazione di valore. L’attenzione ai territori e alle comunità è evidente anche nella qualità degli investimenti pianificati dei quali 2 miliardi di euro sono destinati a progetti con impatti positivi in termini di sostenibilità ambientale e sociale. Ci vogliamo porre come soggetto abilitatore allo sviluppo dei territori serviti, aiutandoli ad affrontare le sfide di sostenibilità economica, energetica e ambientale e i nuovi scenari di innovazione nei servizi.”

Massimiliano Bianco, Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato: “Il Piano Industriale 2019-2024 conferma l’impostazione strategica attuata negli ultimi anni, convalidandone i pilastri industriali di centralità e valore del cliente, transizione energetica, sostenibilità delle risorse e rivoluzione tecnologica. L’obiettivo del piano è quello di rafforzare il profilo industriale del Gruppo investendo nella crescita, nell’efficienza dei processi e nell’eccellenza operativa al fine di mantenere un ruolo centrale nel percorso di consolidamento del settore. A tal fine sono stati inseriti a piano progetti considerati opzionali lo scorso anno, incrementando del 10% il valore complessivo degli investimenti che raggiunge i 3,3 miliardi di euro.”