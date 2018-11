Istat: -15mila nascite nel 2017 (-21%), trend in calo da oltre 10 anni

I nati nel 2017 sono 458.151 in discesa del 21% rispetto al 2016, oltre 15 mila in meno. Lo ha comunicato oggi l'Istat nel report sulla "Natalita' e fecondita' della popolazione residente" nel 2017, aggiungendo che nell'arco di 3 anni (dal 2014 al 2017) le nascite sono diminuite di circa 45 mila unita' mentre sono quasi 120 mila in meno rispetto al 2008. La fase di calo della natalita' innescata dalla crisi avviatasi nel 2008 sembra quindi aver assunto caratteristiche strutturali.

Per la prima volta sono in calo anche i primi figli, scesi a quota 214.267 (-25%). "Il quadro e' grave ma non irreversibile - spiega il direttore delle Statistiche sociali e del Censimento Istat, Vittoria Buratta - dal momento che e' dimostrato che in presenza di politiche di sostegno alla natalita' e servizi per le famiglie, il trend si puo' invertire".