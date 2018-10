Istat, a settembre disoccupazione risale al 10,1%. Quella giovanile al 31,6%

Lavoro: Istat, tasso disoccupazione a settembre risale a 10,1%

Il tasso di disoccupazione sale al 10,1% (+0,3 punti percentuali su base mensile) a settembre, quello giovanile aumenta lievemente e si attesta al 31,6% (+0,2 punti). e' quanto rileva l'Istat nelle stime preliminari. Dopo due mesi di diminuzione, a settembre torna a crescere la stima delle persone in cerca di occupazione (+3,2%, pari a +81 mila unita'). L'aumento della disoccupazione si distribuisce su entrambe le componenti di genere e tutte le classi di eta'.

Lavoro: Istat, tasso disoccupazione giovanile risale al 31,6%

Il tasso di disoccupazione giovanile aumenta lievemente a settembre e si attesta al 31,6% (+0,2 punti). E' quanto rileva l'Istat.

Lavoro: Istat, -34.000 occupati a settembre su base mensile

Il numero degli occupati diminuisce a settembre di 34.000 unita' su agosto (-0,1%), mentre su base annua a settembre sono in aumento di 207.000 unita' (+0,9%). Lo rileva l'Istat. Dopo la crescita registrata ad agosto si ha un calo del tasso di occupazione, al 58,8%. Gli gli occupati sono 23.308.000. A settembre il calo dell'occupazione si concentra nei dipendenti permanenti (-77.000 unita') mentre aumentano gli occupati a termine (+27.000) e gli indipendenti (+16.000).

A settembre le variazioni congiunturali per uomini e donne sono analoghe: il tasso di occupazione cala di 0,1 punti percentuali, cala anche il tasso di inattivita' nella stessa misura, mentre il tasso di disoccupazione cresce di 0,3 punti. Su base annua, poi, il tasso di occupazione aumenta sia per gli uomini sia per le donne (rispettivamente +0,8 e +0,5 punti percentuali) a fronte di un calo del tasso di disoccupazione (-0,9 punti per gli uomini e -1,3 punti per le donne); il tasso di inattivita' diminuisce per gli uomini (-0,1 punti percentuali) mentre aumenta per le donne (+0,2 punti). Nell'ultimo mese si stima un calo del tasso di occupazione per le persone tra i 35 e i 49 anni (-0,2 punti percentuali), un lieve incremento per i 25-34enni (+0,1 punti), mentre l'indicatore rimane stabile nelle altre classi di eta'. Su base annua si registra infine un andamento positivo del tasso di occupazione per tutte le classi di eta'. Il tasso di inattivita' aumenta per tutte le classi di eta' ad eccezione dei 50-64enni. (AGI) Gav