Istat: fiducia imprese e famiglie in calo a maggio

A maggio 2017 peggiorano il clima di fiducia dei consumatori e delle imprese. Gli indici Istat passano rispettivamente da 107,4 a 105,4 e da 106,8 a 106,2. E' la prima volta che entrambi sono in diminuzione da nove mesi, a partire dallo scorso agosto. Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in calo e i giudizi sulla situazione economica rimangono stabili. Per le imprese, c'e' una riduzione della fiducia del settore manifatturiero (da 107,7 a 106,9) e nei servizi (da 107,2 a 105,5).

Nelle costruzioni l'indice rimane sostanzialmente stabile (da 128 a 128,1) e nel commercio al dettaglio registra un incremento passando da 110,8 a 111,1. Per le famiglie il clima economico e il clima personale passano rispettivamente da 125 a 124,7 e da 101,5 a 100,2, mentre il clima futuro diminuisce da 110,1 a 108,1 e quello corrente passa da 105,6 a 105,2. Le aspettative sulla situazione economica del paese peggiorano e continuano ad aumentare, per il secondo mese consecutivo, le aspettative sulla disoccupazione. Tra i settori di attivita' economica, nella manifattura peggiorano sia i giudizi sugli ordini sia le attese sulla produzione mentre il saldo dei giudizi sulle scorte diminuisce.

Nelle costruzioni, i giudizi sugli ordini mostrano un lieve calo mentre le aspettative sull'occupazione migliorano. Nei servizi, tutte e tre le componenti del clima volgono al brutto: il saldo sia dei giudizi sia delle aspettative sul livello degli ordini diminuisce cosi' come i giudizi sull'andamento degli affari. Nel commercio al dettaglio, infine, l'Istat registra un aumento del saldo dei giudizi sulle vendite correnti mentre le attese sulle vendite future sono in lieve diminuzione e le scorte di magazzino sono giudicate in accumulo.