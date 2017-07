Istat, in Italia quasi 5 milioni di persone in povertà assoluta

Quasi 5 milioni di persone in Italia vivono in poverta' assoluta. Nel dettaglio, l'Istat stima che nel 2016 siano un milione e 619 mila le famiglie residenti in tale condizione, per un totale di 4 milioni e 742mila individui.

Rispetto al 2015, afferma l'istituto di statistica, si rileva una sostanziale stabilita' della poverta' assoluta in termini sia di famiglie sia di individui. L'incidenza di poverta' assoluta per le famiglie e' pari al 6,3%, in linea con i valori stimati negli ultimi quattro anni. Per gli individui, aumenta al 7,9% con una variazione statisticamente non significativa rispetto al 2015, quando era al 7,6%.

L'incidenza sale invece al 26,8% dal 18,3% del 2015 tra le famiglie con tre o piu' figli minori, coinvolgendo nell'ultimo anno 137mila 771 famiglie e 814mila 402 individui; aumenta anche fra i minori, da 10,9% a 12,5% (1 milione e 292mila nel 2016).