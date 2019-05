Istat: Pil corretto al ribasso, nel primo trimestre +0,1% e in calo su 2018

L'Istat rivede al ribasso i dati sul Pil: nel primo trimestre del 2019 è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e non dello 0,2% come previsto inizialmente. Non solo, ma è diminuito dello 0,1% nei confronti del primo trimestre del 2018. Un calo su base tendenziale è il primo dal quarto trimestre del 2013.

L'istituto parla di "Andamento stagnante", riferendosi alle oscillazioni del Pil degli ultimi trimestri.

Il dato sulla crescita acquisita, quella cioè che si raggiungerebbe se i prossimi tre trimestri fossero piatti sarebbe ora pari a zero, contro il + 0,1% indicato il mese scorso.