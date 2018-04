Italchimica, Dual Power eletto prodotto dell'anno 2018

Italchimica, oggi tra i leader internazionali nel settore dei detergenti professionali, per la cura della casa e cosmetici, ottiene, con il suo marchio consumer Dual Power, il prestigioso riconoscimento Eletto Prodotto dell'Anno 2018*.

La linea Dual Power, con più di 130 detergenti specifici per pulire e igienizzare tutti gli ambienti della casa, consente di utilizzare prodotti di qualità professionale e completamente "made in Italy", in ambito domestico.Ideali per le pulizie di ogni giorno, anche quelle più profonde, grazie a formule derivate dal mondo professional, arricchite con ricercate fragranze.

Il Presidente Alessandro Fioretto commenta così il risultato ottenuto: "Il 2018 è e sarà un anno ricco di grandi soddisfazioni e di novità. Abbiamo chiuso il 2017 con il miglior fatturato della nostra storia e siamo orgogliosi di aver saputo conquistare, con questo importante riconoscimento, la preziosa fiducia dei consumatori.Guardiamo sempre avanti con un forte spirito innovativo. Proprio in questi giorni, stiamo lanciando un'inedita linea di "lifestyle cosmetics", dedicata agli sportivi - chiamata Anima - e di "hair SPA" - denominata Keir. Novità esclusive per ampliare l'offerta di prodotti consumer e per soddisfare una clientela sempre più esigente ed attenta alla qualità".

Il core business di Italchimica si fonda su: detergenza professionale - con i marchi Sanitec, Domina e Matrix - cosmetica professionale - con il marchio dMed Pharma - e divisione consumer - con i marchi Dual Power (detergenti), Bakterio (disinfettanti e detergenti) e Dermomed (cosmetica).

La salvaguardia dell'ambiente e l'ecosostenibilità sono valori strategici per l'Azienda: le linee Green Power - per la Divisione Professional - e Dual Power Green Life - per la divisione Consumer - racchiudono prodotti che rispettano le rigide normative CAM e Ecolabel EU, che certificano i prodotti migliori dal punto di vista ambientale, mantenendo comunque elevati standard prestazionali.

I prodotti Dual Power sono distribuiti, su tutto in territorio nazionale, nei canali G.D., G.D.O e specializzati.