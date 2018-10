Italexit: se l'Italia se ne va, fine dell'Ue. Futuro in mano a S&P e Moody's

"L'inevitabile: verso un Italexit?". Se lo chiede l'autorevole quotidiano francese Les Echos. "Sembra che tutte le strade conducano a Roma. In ogni caso, tutti gli occhi saranno puntati sull'Italia nei prossimi giorni dopo l'apertura delle ostilità tra la Commissione europea e il governo populista sul bilancio. La settimana che inizia domani promette di essere ad alto rischio per la penisola e, per estensione, per l'area dell'euro".

"Innanzitutto, gli investitori non possono più fare affidamento sul movimento a 5 stelle o sulla Lega per moderare le tensioni tra Roma e Bruxelles, poiché i populisti hanno indurito il loro dialogo con la Commissione. Quindi, il caso italiano sarà probabilmente discusso nel corso della riunione della BCE giovedì. Ma l'istituzione non ha motivo di essere solidale, anche se il tasso a 10 anni sale al 4%, lo spread si è allargato a quasi 340 punti base, tutti gli stati periferici sono contaminati e le banche hanno difficoltà a finanziarsi nei mercati."

"Finalmente venerdì sarà il giorno di tutti i pericoli: le agenzie di rating dovrebbero emettere il loro verdetto e potrebbero degradare il rating sovrano dell'Italia. Questo significa che l'uscita dell'Italia dalla zona euro è vicina? Per avere un'idea, ecco un grafico di Eric Dor di IESEG sul potenziale scenario di un Italexit. Siamo solo all'inizio, ma un deterioramento dell'Italia nella categoria speculativa avrebbe l'effetto di un colpo di grazia. Come se il futuro dell'area dell'euro fosse ora nelle mani di Standard & Poors e Moody's".

Fonte: Twitter @ericdor_econo



ECCO IL TWEET DI ERIC DOR, DIRECTOR OF ECONOMIC STUDIES AT @IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT