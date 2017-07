Italgas, Barbara Borra si dimette dal cda

Italgas rende noto che in data odierna il Consigliere di Amministrazione Indipendente di Italgas S.p.A., ing. Barbara Borra, ha rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia immediata. L’ing. Borra ricopriva anche la carica di Presidente del Comitato per la Remunerazione ed era membro del Comitato Controllo e Rischi ed Operazioni con Parti Correlate di Italgas S.p.A.

La decisione è dovuta a sopravvenuti impegni professionali, che rendono incompatibile il mantenimento dell’attuale incarico. La Società precisa che, per quanto a sua conoscenza, alla data odierna l’ing. Barbara Borra non detiene azioni di Italgas S.p.A. La Società ringrazia l’ing. Borra per il prezioso contributo professionale e umano apportato nel corso del mandato.