Italgas, crescono utile e cedola: nuove acquisizioni

Italgas: 313,7 mln utile 2018 (+7,1%) cedola 0,234 euro (+12,5%)

Italgas chiuso il 2018 con un utile netto di 313,7 milioni di euro, in crescita del 7,1% rispetto all'anno precedente. Il cda proporra' ai soci di distribuire un dividendo pari a 0,234 euro per azione, in miglioramento del 12,5% rispetto a quanto staccato per l'esercizio precedente. L'utile operativo lordo del 2018, invece, e' ammontato a 839,5 milioni di euro (+8,2%), l'ebit si e' assestato a 453,5 milioni (+8,5%).

Italgas: nel 2018 effettuati investimenti per 522,7 mln (+0,1%)

Italgas ha effettuato nel corso del 2018 investimenti tecnici per 522,7 milioni di euro, in crescita dello 0,1% rispetto all'anno precedente. Nello scorso anno il flusso di cassa netto da attivita' operativa e' ammontato a 718,7 milioni di euro (+30,8%), mentre a fine 2018 l'indebitamento finanziario netto era pari a 3,814 miliardi di euro (+2,5%). Per quanto riguarda i risultati operativi che comprendono anche le societa' partecipate non consolidate, il 2018 si e' chiuso con 1.808 comuni in concessione per il servizio di distribuzione gas; il numero di contatori attivi ha raggiunto quota 7,56 milioni, per una rete di distribuzione gas di circa 70 mila Km.