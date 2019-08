Italgas, partnership con Marguerite per progetto Sardegna

Italgas: partnership con Margherite II per "progetto Sardegna"

Il progetto di Italgas per la realizzazione delle reti di distribuzione del gas naturale in Sardegna, progetto di sviluppo sostenibile di un'infrastruttura energetica digitale, vedra' la partecipazione del fondo infrastrutturale europeo Marguerite II. Marguerite II e' partecipato dalla BEI e da alcuni dei principali istituti europei di promozione nazionale (l'italiana Cassa Depositi e Prestiti, la francese Caisse des De'pots Group, la polacca BGK, la tedesca KfW e la spagnola ICO); e' stato lanciato nel 2017 per sostenere lo sviluppo dei progetti nei settori dell'energia, delle rinnovabili, dei trasporti e delle infrastrutture digitali, contribuendo all'attuazione delle principali politiche comunitarie in materia di cambiamenti climatici, sicurezza energetica e reti transeuropee. Il fondo Marguerite II, dopo un'attenta selezione e valutazione del progetto, ha sottoscritto con Italgas un accordo per l'ingresso nell'azionariato di Medea e Medea Newco, le societa' del Gruppo Italgas che operano sull'isola nell'ambito rispettivamente della distribuzione e della vendita di gas.

Medea e' la societa' in cui Italgas ha fatto progressivamente confluire tutti i propri asset in Sardegna. Oggi serve 45.000 clienti (momentaneamente alimentati a gpl) e ha in corso la realizzazione delle reti di distribuzione cittadine del gas in 10 bacini sui 19 totali in concessione. In vista dell'introduzione del gas naturale e in conformita' agli obblighi previsti dalla disciplina dell'unbundling funzionale, Medea ha avviato lo scorporo del ramo d'azienda relativo alle attivita' di vendita e il suo conferimento a un distinto soggetto societario, provvisoriamente denominato Medea Newco. Ai fini dell'operazione, il valore (enterprise value) attribuito al 100% degli asset detenuti da Medea (Italgas) al 31.12.2018 e' pari a 91,2 milioni di euro, a cui va aggiunto il valore delle acquisizioni effettuate nel corso del 2019 del ramo d'azienda di Isgas, titolare delle concessioni per la distribuzione del gas nei comuni di Cagliari, Nuoro e Oristano. L'accordo prevede che Marguerite II acquisisca il 48,15% del capitale sociale di Medea e Medea Newco, attraverso un investimento iniziale di circa 25 milioni di euro e successivi aumenti di capitale per complessivi 44 milioni di euro circa destinati a finanziare pro-quota gli investimenti previsti per l'isola dal Piano Industriale Italgas 2019-2025. Il perfezionamento dell'operazione e' previsto entro il 2019 ed e' subordinato al verificarsi di alcune condizioni sospensive. Il Gruppo Italgas e' il principale operatore del settore della distribuzione del gas in Sardegna, con una presenza capillare che coinvolge circa un terzo dei bacini in cui e' suddivisa l'isola e un piano di investimenti di 500 milioni di euro entro il 2025, che ha permesso di posare oltre 200 chilometri di condotte e di alimentare un indotto che ha creato circa 600 nuovi posti di lavoro.