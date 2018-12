Italgas, perfezionata l'acquisizione della maggioranza di EGN

ITALGAS: PERFEZIONA ACQUISIZIONE CONTROLLO EUROPEAN GAS NETWORK

Italgas ha perfezionato l'acquisizione da Cpl Concordia di una partecipazione di controllo di European Gas Network e del 100% di altri due operatori locali, "in linea con gli obiettivi di consolidamento del mercato attraverso acquisizioni mirate come previsto nel piano industriale 2018-2024". L'operazione consiste nell'acquisizione del 60%, di Egn, European Gas Network, a cui fanno capo indirettamente 37 concessioni in esercizio per la distribuzione del gas in Sicilia, Calabria e Campania per complessivi 60mila pdr (punti di riconsegna).

Insieme a questo, Italgas ha acquisito il 100% di Fontenergia, concessionaria del servizio di distribuzione del gas nel Bacino 22 della regione Sardegna, con oltre 7mila utenze, e il 100% di Naturgas, concessionaria del servizio di distribuzione del gas a San Giuseppe Vesuviano (Napoli), con circa 2.700 utenze servite. La valorizzazione delle società è stata stabilita in 100 milioni di euro per il 100% di Egn e in 16 milioni di euro per il 100% di Fontenergia e Naturgas. In proporzione alla quota acquisita e al netto dell'indebitamento, il corrispettivo riconosciuto a Cpl Concordia è pari a 43,5 milioni di euro per il 60% del capitale di EGN e 2,5 milioni di euro per il 100% del capitale di Fontenergia e Naturgas.