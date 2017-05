Italgas punta al 40% del mercato: 5 miliardi di investimenti

Italgas: Piano punta a 40% mercato, 5 miliardi di investimenti

Investimenti complessivi per 5 miliardi di euro, con l'obiettivo di raggiungere una quota di mercato del 40%, dall'attuale 30%: e' quanto prevede il Piano Strategico del Gruppo Italgas per il periodo 2017-2023, approvato ieri dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Lorenzo Bini Smaghi e che oggi sara' presentato dall'Amministratore Delegato, Paolo Gallo. Nell'arco di piano sono previsti investimenti di 3 miliardi di euro per la crescita organica, focalizzati sullo sviluppo mantenimento e digitalizzazione della rete e sull'implementazione dell'installazione dei contatori elettronici (smart meters); 2 miliardi di euro per la partecipazione alle gare d'ambito e i conseguenti ulteriori investimenti tecnici con l'obiettivo di raggiungere una quota di mercato prossima al 40% (dal 30% attuale).

Questi gli altri punti salienti: - RAB consolidata: +4,5% medio annuo nell'arco di piano considerando la prevista evoluzione delle gare d'ambito; - Programma di efficienza operativa: piano avviato nei primi mesi del 2017 con l'obiettivo di produrre entro il 2018 una riduzione di costi di oltre il 15% circa rispetto al livello 2016; - Efficienza finanziaria: continuo focus sull'ottimizzazione della struttura del debito il cui costo medio e' attualmente al di sotto dell'1%; - Mantenimento di una struttura del capitale solida grazie alla robusta generazione di cassa: leverage (D/RAB) inferiore al 65% nell'arco di piano; - Politica di dividendo 2017-2019: DPS 2016 (20 centesimi di euro) incrementato del 4% annuo.

Gallo, innovazione digitale trasformera' nostra rete

Per Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, il nuovo Piano Industriale strategico 2017-2023 "conferma la strategia annunciata alla quotazione in Borsa". Commentando il Piano che prevede 5 miliardi di investimenti, Gallo ha sottolineato che le "priorita' sono la crescita organica, l'efficienza operativa e finanziaria ed il consolidamento del settore principalmente attraverso le gare d'ambito". "L'innovazione digitale trasformera' la nostra rete: contatori intelligenti, digitalizzazione della rete e cloud strategy", ha sottolineato il Ceo di Italgas, "per raggiungere i nostri obiettivi faremo leva sulla nostra leadership e sulle nostre competenze distintive. La solida struttura finanziaria ci consentira' inoltre di cogliere ulteriori opportunita' di creazione di valore, mantenendo le condizioni finanziarie coerenti con il nostro attuale merito di credito. L'insieme di queste azioni sosterra' la crescita degli utili e la generazione di cassa che coprira' interamente il significativo programma di investimenti organici e i fabbisogni connessi con la strategia di crescita nell'ambito delle gare. Il modello di business supporta una politica di dividendi attrattiva, in crescita e sostenibile".