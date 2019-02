Italia-Francia, Boccia: "Confidiamo nel buonsenso del premi

A valle della due giorni sul tema dell’innovazione, Affaritaliani.it ha chiesto a Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, di fornire qualche anticipazione sui temi all’ordine del giorno per il futuro di Confindustria. Al centro della riflessione le imprese che, a detta di Boccia, “devono fare rete nel Paese, devono crescere alleandosi non solo in Italia ma anche all’estero”. “Vogliamo un’Italia”, ha continuato Boccia, “che abbia un ruolo centrale tra Europa e Mediterraneo e un’industria che sappia reagire con la consapevolezza di quello che siamo, che faccia i conti con le nostre potenzialità. Vogliamo far ripartire l’Italia dall’interno delle fabbriche e invitiamo la politica a fare scelte coerenti per un Paese che sfida il futuro anziché appiattirsi sul presente”.

A proposito della relazione Italia-Francia, Boccia ha dichiarato: “Mi auguro che il rapporto tra i Governi ritorni alla normalizzazione. Alla Francia siamo grati per l’export che facciamo – sono i secondi importatori dei nostri prodotti – e per gli investimenti che i francesi fanno nel nostro Paese. Abbiamo bisogno di un’Europa compatta che sappia sfidare gli altri player internazionali. Occorrerebbe quindi distinguere le questioni di partito da quelli che sono i rapporti tra Governi. Confidiamo nel premier Conte e nel suo buonsenso per la normalizzazione di questa situazione come ha fatto per la procedura di infrazione”.