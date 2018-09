Italian Energy Summit, Alverà, Snam: Energia rinnovabile significa anche etica

Nella prima giornta dell'Italian Energy Summit interviene Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam sui temi dell'Industria 4.0 e dell'etica di impresa.

L'AD di Snam ad Affaritaliani.it commenta gli impatti dell'Industria 4.0 sul comparto dell'Energia: "L'Industria 4.0 ha degli effetti anche nel comparto dell'Energia, in cui opera Snam, anche se non sono così evidenti come in altri settori. Questo perché i nostri impianti sono sottoterra, non si vedono, eppure grazie ai sensori che connettono gli impianti, riusciamo a raccogliere dati utili da poter utilizzare per fare manutenzione predittiva".

Altro tema importante per Snam è l'etica di impresa, come dice Marcò Alverà ad Affaritaliani.it: "Abbiamo una lunga tradizione che parte da Mattei che ci ha insegnao a lavorare sui territori e per i territori. Per questo abbiamo la Fondazione Snam che si occupa dei rapporti con le comunità locali in cui operaiamo. Questo per noi è fare etica d'impresa".