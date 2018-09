Italian Energy Summit: Gruppo Banco BPM e il tema della sostenibilità

All'Italian Energy Summit di Milano, organizzato da 24ORE Eventi in collaborazione con Il Sole 24 ORE e giunto quest’anno alla diciottesima edizione, si discute del presente e del futuro dell'energia.

Nella seconda giornata dell'Italian Energy Summit, spazio al tema della sostenibilità. A margine dell'evento Affaritaliani.it ha incontrato Luca Manzoni, Responsabile Corporate Gruppo Banco BPM: "Per gli investitori stranieri è difficile lavorare in Italia nel comparto dell'Energia, perché ci sono molto rischi. Nonostante questo il mondo dell'energie rinnovabili possa portare dei grandi investimenti, non solo nella creazione di nuovi impianti. C'è una possibilità di crescita molto importante. Da qui a 10 anni i costri scenderanno notevolamente per questo BPM investe in questo settore, sia in una logia di profitto sia per una questione di sostenibilità".