Italian Energy Summit, Italgas: il comparto del Gas gode di ottima salute

La seconda giornata dell'Italian Energy Summit è dedicata anche all'analisi del settore del Gas.

Tra gli ospiti del Sole24Ore, all'Italian Energy Summit, è presente anche Nunzio Ferrulli, Responsabile Relazioni Istituzionali e Affari Regionali di Italgas che ad Affaritialiani.it dichiara: "L'Italia ha la copertura dell'infrastruttura a gas per il 92%. Come Italgas, principale player del settore, stiamo contribuendo ad aumentare questa percentuale con investimenti in Sardegna. Abbiamo da poco metanizzato 35 Comuni nel Sud Italia, in particolare in Campania e in Calabria. Il gas, è bene ricordarlo, è una risorsa rinnovabile. Ci sono nuove tecnologie che si stanno sviluppando, come il biogas e l'idorgeno e anche su questo stiamo investendo".