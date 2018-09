Italian Energy Summit, Péruzy, Acquirente Unico: no a proroga per fine tutela

Andrea Péruzy, Presidente e Amministratore Delegato di Acquirente Unico: “L'Energy Summit è ormai un appuntamento tradizionale, un momento e un punto di riflessione e di confronto per il mondo dell'energia. Quella che ci riguarda forse in modo particolare è il superamento della tutela. Le proroghe non sono mai una bella cosa, speriamo di utilizzare quest'anno che viene per portare a compimento le iniziative che abbiamo intrapreso e per definire bene quelle che sono ancora da intraprendere. L'altro tema per noi rilevante è il bonus elettrico concesso in modo automatico ai destinatari. Siamo un Paese che cresce poco, la poca crescita aumenta le diseguaglianze, gli stati di disagio, il mondo dell'energia può contribuire tra le varie iniziative con l'assegnazione automatica del bonus”.