Italian Energy Summit, Poletti, Arera: il futuro del Gas è ancora da definire

Focus sul mercato e, in particolare, sul futuro del Gas nella seconda giornata dell'Italian Energy Summit.

Nella seconda giornata dell'Italian Energy Summit, evento organizzato da 24OreEventi in collaborazione con Il Sole 24 Ore, una delle tavole rotonde è stata dedicata al mercato del Gas, con lo scopo di analizzare in che modo sta avvenendo la transizione industriale del settore verso un'economia verde.

Ad aprire i lavori è stata Clara Poletti, Direttore divisione energia dell’Autorità per l’energia (ARERA) che ad Affaritaliani.it dice: "Il settore del Gas sta vivendo un momento di fermento e di cambiamento di prospettiva. Fino a ieri, infatti, si parlava del gas come fonte energetica di transizione verso un futuro sostenibile, dal punto di vista ambientale. Oggi, invece, il Gas è già nel futuro, grazie alle nuove tecnologie e quindi ai nuovi assetti regolatori, non solo nazionali, ma europei. L'Europa si sta ponendo tante domande, ci sono molti studi in corso e anche l'Italia sta ragionando su quale sarà il futuro ruolo del gas in un sistema energetico sostenibile".